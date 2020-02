„Nová“ Sparta v Olomouci, Slavia chce napravit prohru. Co ukáže Plzeň?

Druhé jarní dějství tentokrát nevykopává páteční předehrávka, o to bohatší je víkendový program.

V sobotu jsou v akci třeba Slavia i Plzeň, v neděli Sparta nebo Dynamo České Budějovice. Pondělí opět patří Jablonci, který se v souboji třetího se čtvrtým představí na stadionu ostravského Baníku.

Slavia Praha - SFC Opava sobota 14.30, rozhodčí Ginzel, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Zima, Bořil - Ševčík, Traoré - Masopust, Stanciu, Olayinka - Musa. Opava: Fendrich - Hrabina, Rychlý, Hnaníček, Žídek - Zavadil, Řezníček - Dordič, Texl, Zapalač - Železník.

Slávisté minule nezvládli bitvu o Vršovice a jejich 26 utkání trvající série bez porážky skončila. S Bohemians senzačně padli 0:1 po gólu střídajícího Vodháněla. A své zaváhání touží před vlastními fanoušky odčinit.

„Ten výkon nebyl dobrý, výsledek už vůbec ne. Na tenhle zápas se hodně těšíme, hlavně na dobré, fotbalové hřiště. Věřím, že domácí prostředí nám pomůže,“ řekl klubové televizi trenér Jindřich Trpišovský.



Na podzim si Slavia připsala jednu z pouhých čtyř ztrát právě v Opavě, kde remizovala 1:1. „Nedíváme se, proti komu hrajeme, do každého utkání jdeme s určitým cílem. Potřebujeme bodovat,“ prohlásil kouč Jiří Balcárek pro opavský web. „Kdyby se opakoval podzim, vůbec bych se nezlobil.“

Předposlední Slezané posledně podlehli Plzni 0:3, góly však dostávali až po změně stran.



„První poločas hráli velice dobře, nedali velkou šanci na 1:0... Bojujou o záchranu, jsou hodně bojovní, kompaktní v defenzivě,“ uvedl Trpišovský, který připravuje minimálně jednu změnu v sestavě. „Chceme hrát tak, jak jsme doma zvyklí. Nátlakově, kombinačně, ofenzivně.“

Slovan Liberec - Bohemians Praha 1905 sobota 14.30, rozhodčí Orel, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy:

Liberec: Nguyen - Mikula, Chaluš, Karafiát, Hybš - Hromada, Mara - Malinský, Baluta, Pešek - Kuchta. Bohemians: Le Giang - Köstl, Bederka, Šmíd - Vaníček, Hronek, Jindřišek, Schumacher - Vodháněl - Puškáč, Pulkrab.

Setkání mužstev, která si na startu jara připsala šokující výhry.

Liberec loupil na Spartě a výhrou 2:0 přispěl k odvolání trenéra Václava Jílka, Bohemians jako první tým v sezoně porazili Slavii.

„Kluci si výhru užili. Na Liberec se musíme nachystat, abychom zápas zvládli. Je na nich ale vidět, že jsou uvolněnější,“ řekl klubovému webu asistent Erich Brabec. „Slovan disponuje obrovsky rychlými protiútoky a hráči, kteří je dokážou zakončit. Právě na to si budeme muset dát pozor. Jsou spíše silovým týmem než kombinačním.“



Zatímco doma se Pražanům daří, na výletech je to bída: v 11 utkáních nasbírali jen dva z celkových třiadvaceti bodů. I Liberec válí před svým publikem, U Nisy prohrál jediný z posledních osmi duelů.

Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko sobota 14.30, rozhodčí Franěk, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy:

Ml. Boleslav: Stejskal - Douděra, Pudil, Jakub Klíma (Mazuch), Zelený - Ladra, Budínský, Hubínek, Janošek, Fulnek - Wágner. Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Daníček, Havlík - Petržela, Dvořák, Navrátil - Kliment.

Mladé Boleslavi se minulý duel těžce nepovedl, rozjetým Českým Budějovicím podlehla 0:3. Byla to její třetí porážka za sebou. I Slovácko si na úvod připsalo prohru.

„Utkání s Ostravou jsme si rozebrali, a i když jsem to utkání viděl podruhé, potřetí, tak souhlasí s tím, co jsem říkal na tiskovce. Byl to remízový zápas a prohrál ten, kdo udělal chybičku a to jsme po standardní situaci byli my,“ mrzí trenéra Martina Svědíka.



„Myslím si, že Boleslav po té prohře hodně zbystří. I trenér Weber deklaroval, že vůbec nebyl spokojený, takže čekám daleko lepší přístup a organizaci hry. Pořád je to kvalitní mužstvo, a i když jim někdo odešel, tak jsou vždy schopní mužstvo kvalitně doplnit,“ dodal Svědík pro klubový web.



Viktoria Plzeň - 1. FK Příbram sobota 16.30, rozhodčí Hocek, na podzim 2:1 Předpokládané sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Kovařík - Bucha, Kalvach, Čermák - Kopic, Beauguel, Mihálik. Příbram: Kočí - Pazdera, Šimek, Kleščík, Nový - Polidar, Tregler, Zorvan, Rezek - Škoda, Jindráček.

Nového plzeňského trenéra Adriana Guľu čeká domácí premiéra. „Velmi se na ni těším,“ prohlásil pro klubový web. „Byl jsem velmi mile překvapen už v Opavě. Nejen tím, kolik fanoušků dorazilo a jak stáli při týmu, ale i tou závěrečnou děkovačkou. Věřím tomu, že naplníme jejich očekávání.“

Příznivci Viktorie jistě neberou nic než výhru, vždyť Příbram je v tabulce poslední, prohrála pětkrát za sebou a dohromady čtrnáct zápasů čeká na vítězství. Venku navíc nezískala ani bod.

„Musíme hrát na maximum. Tyto týmy vás vždy potrestají, když dáte dolů nohu z plynu,“ varuje Guľa před podceněním soupeře, který minule podlehl Jablonci 0:4.



„Sráží nás individuální chyby. Musíme se především vyvarovat jich a dalších zbytečných ztrát balonů. Nicméně se necítíme předem poraženi, do každého zápasu jdeme s cílem bodovat,“ pravil pro příbramské stránky trenér Roman Nádvorník.



Sigma Olomouc - Sparta Praha neděle 17.00, rozhodčí Královec, na podzim 3:3 Předpokládané sestavy:

Olomouc: Mandous - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Hála, Greššák, Houska, Chytil, Falta - Yunis. Sparta: Heča - Vindheim, Hancko, Lischka, Hanousek - Dočkal, Trávník, Krejčí, Kanga, Hložek - Tetteh.

Mohla to být zajímavá zkušenost pro kouče Jílka, který v Olomouci žije a kterou čtyři roky trénoval. Jenže Spartě se hrubě nevyvedl úvodní jarní duel a trenéra vyhodila.

Místo něj bude na lavičce Kotal, doposud působící u rezervy.

„Chceme pracovat na chybách, které asi všichni viděli. Hlavně individuální chyby nás srážely,“ uvědomuje si Kotal. „Představu o sestavě mám, musí přijít změny. Chceme zrychlit přechodovou fázi, tomu se přizpůsobí sestava. Víc vám k tomu neřeknu,“ uvedl na páteční tiskové konferenci.



Olomoučtí fotbalisté na úvod jara udrželi skvělou sérii v zápasech s Teplicemi, nepodlehli jim už víc než šest let. Na triumfu 3:1 měl velký podíl dvougólový Lukáš Juliš, jenž však tentokrát nenastoupí – coby host ze Sparty kvůli dohodě klubů nemůže.

„Po změně trenéra je Sparta pro nás trošku neznámou. Budeme chtít hrát svou hru. Po výhře v Teplicích je v týmu dobrá atmosféra, v týdnu jsme kvalitně potrénovali, takže se spíše ohlížíme sami na sebe. Chceme podat výkon, který přinese úspěch a spokojenost našich fanoušků,“ řekl trenér Radoslav Látal.



MFK Karviná - FK Teplice neděle 14.30, rozhodčí Lerch, na podzim 0:0 Předpokládané sestavy:

Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Janečka, Moravec - Hanousek, Smrž, Qose - Ba Loua, Lingr, Taiwo. Teplice: Grigar - Knapík, Čmovš, Shejbal - Hyčka, Kučera, Mareček, P. Mareš - Žitný - J. Mareš, Řezníček.

Teplice jedou do Karviné odčinit špatný začátek jarní části, chtějí dát zapomenout na nepovedený duel s Olomoucí.

„Doufám, že se Sigmou to byla první a taky poslední facka,“ věří teplický fotbalista Alois Hyčka. „Snad začneme v Karviné stíhací jízdu za desátým místem,“ dodal pro webové stránky klubu.

Karviná sice Teplice v nejvyšší soutěži ještě neporazila, do utkání však jde povzbuzena triumfem nad Zlínem (2:0) – prvními třemi body z posledních deseti kol!

„Tento zápas je pro nás mimořádně důležitý a potřebujeme ho zvládnout,“ uvedl pro karvinský web kouč Juraj Jarábek, jenž si pochvaluje uvolněnější atmosféru v kabině.



„Vítězství nám pomohlo. Je jako droga, aspoň teda pro mě. Potřebuji vítězit nejlépe každý týden a věřím, že stejně na tom jsou i hráči,“ dodal.



Fastav Zlín - Dynamo České Budějovice neděle 14.30, rozhodčí Julínek, na podzim 0:2 Předpokládané sestavy:

Zlín: Rakovan - Azackij, Buchta, Cedidla - Matejov, Jiráček, Hlinka, Čanturišvili - Fantiš, Džafič, Jawo. Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Čavoš, Havelka - Brandner, Javorek, Mršič - Schranz.



Zlínští fotbalisté, kteří minule prohráli v Karviné, už šest kol střídají domácí vítězství s venkovní porážkou. V neděli by se nezlobili, kdyby tento trend ještě pokračoval.

„České Budějovice budou těžký soupeř,“ uvědomuje si však trenér Jan Kameník. „Dobře vstoupily do jarní části a navázaly na výborný podzim. Dokážou vyhrát venku i doma. Je to těžký soupeř, ale kdo je lehký. Liga je vyrovnaná a každý může porazit každého,“ uvedl na stránkách klubu.



Dynamo dál překvapuje celou nejvyšší soutěž, z posledních deseti ligových zápasů prohrálo jedinkrát (!) a připsalo si osm vítězství. Na šestém místě má před začátkem kola stejně bodů jako pátá Sparta, pět bodů jej dělí od třetího Jablonce.

V Budějovicích tak dál sní o elitní nadstavbové skupině.



„Řekli jsme si v zimě, že chceme být co nejvíc nahoře. Skončit v téhle skupině není úplně nereálné, ale zápasů je pořád docela dost. Uvidíme, jak to dopadne. Když ve Zlíně uspějeme, budeme tomu zase o něco blíž,“ prohlásil záložník Patrik Čavoš pro web Dynama.



Baník Ostrava - FK Jablonec pondělí 18.00, rozhodčí Pechanec, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Jánoš, Kaloč - De Azevedo, Hrubý, Potočný - Šašinka. Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Hübschman - Pilík, Považanec, Kubista, Sýkora - Doležal.

Kolo zakončí v pondělí dohrávka mezi čtvrtou Ostravou a třetím Jabloncem. Oba celky posledně vyhrály, Baník při premiéře trenéra Luboše Kozla uspěl proti Slovácku (1:0), svěřenci kouče Petra Rady si smlsli na Příbrami (4:0).

Ve vzájemných střetnutích se daří víc Jablonci, který poslední tři duely ovládl a v posledních osmnácti utkáních podlehl Ostravě pouze jednou.

„Viděli jsme jejich zápas s Příbramí na videu. Doma jsou strašně silní. Ale my u nás doma taky. Věřím, že vyhrajeme,“ prohlásil pro ostravský web Roman Potočný, který do Baníku přišel v zimě z Liberce a vzpomínal na vyhecované zápasy na severu Čech.



„Pokaždé to bylo plné karet. Teď už to pro mě ale tak vyhrocené nebude. Jsem v jiném klubu, takže už Jablonec nebudu vnímat jako nějakého rivala,“ podotkl.