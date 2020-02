Los je krutý, ale musíme makat, vyzývá opavský stoper Rychlý

„Los je pro nás hodně krutý, ale jdeme zápas od zápasu a snad se nám podaří zachránit. Věřím tomu, i když to bude těžké,“ prohlásil jedenadvacetiletý opavský odchovanec.

Opavští po sobotním duelu na hřišti Slavie hostí 29. února od 14.30 Olomouc, poté pojedou do Liberce a přivítají Karvinou. „Ta minule vyhrála, takže se dostala před nás. Ale uvidíme, jak se bude vše vyvíjet,“ řekl Rychlý.

Jak vnímáte svou pozici v týmu, když jste se na úvod jarní části ligy dostal do základní sestavy?

Nemám ještě ani rok po operaci, takže jsem rád, že mi trenér důvěřuje. Budu se snažit dál pronikat do sestavy.

S Josefem Hnaníčkem jste vytvořili novou stoperskou dvojici. Bylo to náročné?

Je to těžké, protože v přípravě jsme spolu neodehráli dost zápasů. Byl tady ještě i Mára Kodr na zkoušku z Příbrami, takže jsme se střídali, a až těsně před ligou přišel Jan Hošek z Teplic. Musíme ale makat, aby to bylo lepší.

Josef Hnaníček má hodně zkušeností. Pomáhá vám?

Určitě. Jsem rád, že vedle mě je někdo zkušený a radí mi.

Jak vám radí?

Říká mi, kde se mám postavit a pohybovat, abych neopouštěl důležité prostory. Dříve jsem hrával středního záložníka, takže je to pro mě trochu změna, ale věřím, že se do toho více dostanu.

Jak jste se z postu středopolaře ocitl uprostřed obrany?

Půl roku jsem byl na hostování v třetiligových Petřkovicích a tam nám ze sestavy vypadli tuším tři stopeři, takže mě z postu defenzivního záložníka přeřadili doprostřed obrany. A už jsem tam zůstal. Do Opavy jsem se vracel už jako stoper.