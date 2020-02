Jak se stal Kadlec slavnějším: odvaha kouče Bílka a kolmice Rosického

Další smolaři Komu zdraví pokazilo kariéru Milan Pacanda

Brněnský démon v devadesátých letech oslňoval ligu rychlými kličkami a mazáckým instinktem. Mířil do reprezentace, měl domluvený přestup do Boloni. Zbývalo odehrát zápas na Žižkově a podepsat smlouvu. Ta letěla do koše, protože stoper Zakopal prošlápl Pacandovi koleno a nadlouho ho vyřadil ze hry. Přidaly se problémy s gamblingem a alkoholem a po nepodařeném angažmá ve Spartě už kariéra jen klesala. Luboš Kalouda

Bylo mu dvacet, když během měsíce vylétl z nuly na sto. Z hráče, který teprve nakukoval do brněnského áčka, byl hrdina světového šampionátu do 20 let, kde po gólech posílal pusinky do kamery. Chtěl ho Juventus, ale skončil v CSKA Moskva, kde úplně zapadl. Trvalo, než se zase vydrápal nahoru, až v osmadvaceti odehrál v dresu Slovácka nejlepší sezonu v kariéře, ale pak ho zradilo koleno a třísla: po sedmi operacích už nechtěl tělo huntovat a skončil. Jan Šimůnek

Podobný případ. Kapitán stříbrné dvacítky rychle zazářil, na začátku kariéry stihl senzačně oslavit s Wolfsburgem bundesligový titul a nakouknout do reprezentace, ale potom ho postupně ničila zranění. V Německu hrál druhou ligu, zkoušel štěstí v Dukle, končil v maďarském Vasasi, ale všude ho brzdilo zdraví. Když mu doktoři v Maďarsku oznámili, že si koleduje o endoprotézu, raději kariéru ve třiceti zabalil a začal obchodovat s nemovitostmi.