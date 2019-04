Liberecký Breite: Do derby dáme všechno, všichni chceme hrát Evropu

„Čeká nás prestižní utkání a musíme do toho dát všechno. Všichni chceme hrát Evropu, je to atraktivní záležitost pro diváky. S naší hrou se tam dostat můžeme,“ říká Radim Breite.

Ve středu jste vypadli z poháru v Ostravě. Už jste hodili za hlavu hořkost z Barošova gólu rukou?

Dávali jsme si šanci, že v poháru dojdeme co nejdál, což se bohužel nepovedlo. Musíme jít dál, čeká nás derby a do konce základní části zbývají poslední zápasy, ve kterých musíme sbírat každý bod.

Bavil jste se s Milanem Barošem o té sporné situaci při vyrovnávacím gólu Ostravy?

Ne. Neřešil jsem to. Vím, že se ho ptali, jestli to byla ruka, nebo ne, a on řekl, že ne. Teď to už není podstatné, vypadli jsme z poháru a musíme se soustředit na ligu.

Díval jste se na to ze záznamu?

Já jsem se na to nekoukal. Jak říkám, podstatné je, že jsme vypadli.

V neděli vás U Nisy čeká derby s Jabloncem. V dresu Liberce jste jich odehrál už šest. Na které vzpomínáte nejraději?

Asi hned na to první. Bylo to v únoru 2016, doma jsme vyhráli 3:2 a Marek Bakoš tehdy dával hattrick. Byl to můj vůbec první zápas za Slovan, i proto si na něj dobře vzpomínám.

Jak hodnotíte aktuální sílu Jablonce?

Nechci vyzdvihovat nějaké hráče, ale jejich tým má celkově kvalitu. Náš ale taky, a myslím že to bude vyrovnaný zápas. Doufám, že výsledkově bude hrát pro nás.

V tabulce jste osmí. Jak vidíte šanci proniknout na šesté místo, které zajišťuje účast v nadstavbové skupině o titul?

Bude důležité zvládnout nejen derby, ale všechna poslední čtyři kola. Potřebujeme každý bod, abychom se dostali do šestky, a když, ne abychom skončili co nejvýš v té další skupině, aspoň na sedmém místě. To bude hrát velkou roli v tom, koho pak dostanete do dvojzápasu - když se samozřejmě nedostaneme do té šestky.

Liberec - Jablonec Sledujte v neděli od 15.30 hodin online.

V derby vám kvůli kartám bude chybět nejlepší jarní střelec Libor Kozák. Jak moc velká je to ztráta?

Libor nám přinesl góly, ale já pořád říkám jednu věc: každý jsme nahraditelný. Vždycky, když někdo z týmu odejde, dostávám otázky, jak ho nahradíme. Za tu dobu, co jsem v Liberci, se to vždycky povedlo, a doufám, že se to povede i teď v derby.

Je pro tým povzbuzením skvělý výkon brankáře Nguyena v minulém ligovém zápase na Slavii?

Já nechci nikoho jmenovat, není to o jednotlivcích. Fotbal je kolektivní sport a my musíme šlapat jeden za druhého, jak je to v Liberci normální.