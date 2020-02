Chytil podepsal s Olomoucí novou smlouvu. A co takhle gól Spartě?

V jedenáctce trenéra Radoslava Látala by vytáhlý odchovanec neměl chybět ani v nedělním domácím šlágru proti Spartě. „Na zápas se všichni těšíme. Snad přijde víc lidí než obvykle, můžeme se ukázat v televizi,“ mrkne. A pro jistotu dodá: „Člověk se může ukázat v každém zápase, ne jen se Spartou.“

Chytil se ukázal už minulý víkend v jarním startu v Teplicích, kde přispěl k vítězství 3:1. A to ho mohl zvýraznit první ligovou trefou, jenže po troufalé zasekávačce, kterou poslal na trávník stopera Shejbala, jej vychytal Grigar. O dorážku se tak pohodlně postaral parťák Houska.

„Nemrzelo to, dali jsme z toho gól, což bylo nejdůležitější. Spadlo to tam Davidu Houskovi po dlouhé době. A já ho dám třeba Spartě.“

Při absenci hosta ze Sparty Lukáše Juliše je možné, že Látal vytáhne Chytila na hrot. „Ještě nevím, jestli budu hrát desítku, útočníka, nebo vůbec,“ netrápí se před velkým mačem. „Chystáme se stejně, nepřipouštím si, že by to byl extra zápas. Trošku nervózní jsem před každým zápasem, ale nijak extrémně.“

V lize dosud posbíral šest startů, tři v základní sestavě. Teď ho čeká další výzva: popasovat se se stopery Hanckem či Lischkou. „Na Spartu se dívám v televizi. Nevím, jestli je mám úplně načtené, ale vím, jací jsou.“

Je však otázka, jaká po změně trenéra bude sestava i rozestavení Sparty. „Pana Kotala neznám, nevím, jaký styl hraje. Bude to pro nás těžké, bude to úplně jiná Sparta než za pana Jílka, který měl rád kombinační fotbal,“ srovnává Chytil, jenž ve starším dorostu na úkor Sparty slavil titul. „Na Spartu mám dobré vzpomínky. Doma jsme je porazili, venku prohráli, to jsme hráli v deseti, ale obrali jsme je o titul.“

Na Sigmě panuje pozitivní atmosféra, mančaft chce natáhnout sérii zápasů bez porážky na šest. „V kabině je super nálada, všichni jsme rádi, že jsme se odrazili od přípravy, kde se nám hodně dařilo. První poločas v Teplicích byl výborný, druhý už tak ne. Byl to důležitý zápas, i Teplice to psaly na svých stránkách, že se chtějí na nás dotáhnout. Ale já si to nějak nepřipouštěl. Každý zápas se musí vyhrát.“

Ofenzivní naděje Hanáků cítí formu. „Myslím si, že jsem se chytil v přípravě, něco mi tam spadlo na soustředění v Turecku a ani v Teplicích jsem nepodal špatný výkon.“

Chytil se chytil. Není divu, že si jej Sigma pojistila.