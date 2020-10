Liga se o víkendu ještě nerozběhne, ministerstvo žádost LFA nevyslyšelo

„Vzhledem k stále trvajícím krizovým opatřením Vlády ČR se profesionální soutěže neodehrají ani o nadcházejícím víkendu. Ligová fotbalová asociace proto dnes informovala své členské kluby, že sedmé kolo Fortuna ligy se neodehraje dříve než 7. listopadu,“ uvedla LFA v prohlášení.



O tomto víkendu tudíž neproběhnou žádná utkání 7. kola nejvyšší soutěže, stejně tak se ve středu 4. listopadu neuskuteční zápasy téhož dějství druhé ligy.

Vedení LFA, jež v tuzemsku řídí profesionální fotbal, v uplynulých dnech intenzivně jednalo s ministerstvem zdravotnictví a příslušnými orgány o tom, aby se nejvyšší soutěž v zemi znovu rozběhla ještě v říjnu.



Jenže dle dostupných informací LFA doposud neobdržela od ministerstva kladnou odpověď na žádost o stanovení podmínek pro možnost odehrání zápasů o tomto víkendu. A to, jak stojí v komuniké pro kluby, „přes opakované urgence“.

Asociace požádala o výjimku už minulé pondělí, jenže kvůli kauze kolem odvolání ministra zdravotnictví Romana Prymuly se situace zkomplikovala. Snaha o restart nicméně neutichá.

„Budeme i nadále ve spolupráci s Národní sportovní agenturou intenzivně jednat s ministerstvem zdravotnictví i celou vládou o tom, za jakých podmínek by bylo i za stávajících opatřeních státních autorit možné znovu obnovit profesionální fotbalové soutěže v co nejdřívějším možném termínu,“ napsala LFA.



Nejvyšší soutěž v Česku se naposledy hrála před reprezentační přestávkou 4. října. O čtyři dny později vláda v rámci omezení volnočasových aktivit na dva týdny zastavila i veškerý profesionální sport. A další zpřísňující opatření záhy následovalo: konání jakýchkoli sportovních soutěží bylo kvůli zhoršující se epidemické situaci zakázáno až do 3. listopadu. Diskutovalo se i o podobě tréninku.

Výjimku dostaly jen významné mezinárodní akce, mezi nimi i fotbalová Evropská liga. Domácí zápasy proto mohly odehrát Sparta i Liberec, tento týden v pohárovém duelu nastoupí na vlastním stadionu také Slavia.



Vedení LFA se restartem Fortuna ligy i Fortuna národní ligy zabývalo během úterý a středy. Zatím bylo odloženo sedmé a osmé kolo. Do konce podzimu bylo v plánu odehrát patnáct dějství. Pokud by to chtěla LFA dodržet, muselo by se hrát i během vánočních svátků.