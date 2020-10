Fotbal, tenis i bojovníci v napětí. Stát rozhoduje o výjimce pro mezinárodní akce

Hlavní hygienička Jarmila Rážová a ministerstvo zdravotnictví rozhodují, jestli pořádání nejbližších mezinárodních akcí udělí výjimku.

Jedná se ještě o tenisový turnaj okruhu WTA v Ostravě, který by měl začít 19. října, a o sobotní galavečer MMA Oktagon 17 v Brně.

Nejnovější vládní opatření zastavila všechny soutěže v Česku do 3. listopadu. Fotbal, hokej, ragby, basketbal i ostatní sporty zápasy ve svých ligách odložily na neurčito.

Ale fotbalovou Evropskou ligu odložit nelze. Proto Sparta, Liberec i Slavia, která pohár sice startuje v Izraeli, ale doma má hrát o týden později 29. října proti Leverkusenu, mají požádáno o výjimku.

Když minulý týden ministr zdravotnictví Roman Prymula nařídil první vlnu omezení a vláda zemi poslala do nouzového stavu, mezinárodním akcím výjimku udělil.

„Existují speciální výjimky, lze umožnit sehrání mezistátních zápasů. Ale bez diváků a v omezeném režimu,“ řekl na vládní tiskové konferenci Prymula minulý týden. „Na utkání Evropské ligy nepochybně výjimku udělíme.“

Jenže od pondělí platí další mimořádná opatření a povolení k pořádání sportovních akcí kluby oficiálně nemají.

Profesionální mužstva momentálně nemohou ani plnohodnotně trénovat.

Od středy se tak připravují v omezeném režimu a dosud přesně nevědí, za jakých podmínek a jestli vůbec jim bude umožněn trénink v normálním režimu.

Pokud by hygiena pořádání zápasů v Evropské lize v Česku neumožnila, Sparta, Liberec i Slavia mají dvě možnosti.

Požádat Evropskou fotbalovou unii (UEFA) o změnu pořadatelství, nebo svá úvodní domácí utkání odehrát v některé ze sousedních zemí.

Pro Spartu by například připadal v úvahu stadion v Linci, který je schválen pro Evropskou ligu, a zároveň domácí LASK začíná na hřišti Tottenhamu.

Oktagon plánuje uspořádat galavečer teď v sobotu 17. října v Brně. Pokud by bojové sporty nedostaly výjimku, organizace řeší náhradní varianty v cizině - ve hře jsou všechny sousední země či Maďarsko. Byla by to však velká komplikace, změna místa je pro pořadatele složitá, jak vysvětlil promotér Ondřej Novotný. Na turnaji má zápasit třeba Karlos Vémola s Norem Thomasem Robertsenem, ten do Česka přiletí ve čtvrtek.