Trénink sportovců řešíme, říká Hnilička. Fotbal jde ve čtvrtek za Prymulou

Ani ve středu totiž jednolitvé profesionální fotbalové kluby nedostaly přesný výklad nových omezení, nemá ho ani Ligová fotbalová asociace (LFA), která obě nejvyšší soutěže řídí.

„Možnost tréninku od minulého pondělí řeším s panem ministrem Prymulou i hlavní hygieničkou Rážovou. Intenzivně jednáme, vznášíme podněty. Obě strany jsou si problému vědomy,“ uvedl Hnilička, šéf NSA, pro iDNES.cz.

Mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka později pro ČTK doplnil: „Čekáme od ministerstva na schválení našeho výkladu, že profesionální sportovci mohou venku trénovat i ve více lidech (než v šesti), pokud to mají jako zaměstnání.“

„Očekáváme, že nám ministerstvo v nejbližší době tento výklad potvrdí. Zároveň v souvislosti s tím jednáme o tom, že by byla umožněna výjimka profesionálním sportovcům i na vnitřní sportoviště tak, jak tomu bylo na jaře,“ dodal.

Totéž se ve čtvrtek na půdě ministerstva zdravotnictví chystá řešit i Ligová fotbalová asociace. Ta už v úterý apelovala na příslušné orgány, aby vyjasnily možnost přípravy profesionálních sportovců.

„Chtěli bychom znát, jaké podmínky musíme splnit, abychom se mohli vrátit okamžitě k plnohodnotné sportovní přípravě,“ uvedl předseda LFA Dušan Svoboda. „Je třeba si uvědomit, že sportovní činnost je pro profesionální hráče jejich jedinou výdělečnou činností a déletrvající či opakované výpadky možnosti plnohodnotné tréninkové přípravy a zápasové činnosti zákonitě musí mít negativní dopad na výkonnost a další profesionální sportovní kariéru těchto osob.“

Nejnovější vládní opatření totiž zastavila všechny soutěže v Česku až do 3. listopadu. Výjimku mají jen velké mezinárodní akce. Sobotní galavečer smíšených bojových umění Oktagon 17 v Brně a také tenisový turnaj okruhu WTA v Ostravě. Zelenou by měly dostat i zápasy fotbalové Evropské ligy, do které z českých týmů zasáhnou Sparta, Slavia a Liberec.

Právě pro ně je umožnění běžného tréninkového procesu zásadní.

Fotbal chce i kvůli nim na jednání s ministrem Romanem Prymulou prosadit, aby fotbalisté mohli pro přípravu využít také vnitřní prostory, jako jsou kabiny, sprchy a zázemí pro nezbytnou regeneraci.

Na svém úterním zasedání se Ligový výbor LFA rovněž usnesl, že by chtěl nejvyšší soutěž obnovit dřív než po 3. listopadu, kdy v zemi vyprší nouzový stav i současná nejtvrdší vládní omezení.

Fortuna lize totiž zoufale chybí termíny. Podle rozpisu se mělo na podzim odehrát patnáct kol, to závěrečné čtyři dny před Vánoci.