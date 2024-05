Nejtěžší tým v baráži by byly České Budějovice, vědí v Táborsku

Je to přesně deset let, kdy sedm a půl tisíce fanoušků na Soukeníku sledovalo přímý souboj Táborska s Budějovicemi o to, kdo postoupí ze druhé ligy do první. Tehdy Dynamo dominovalo a vyhrálo 6:0. Za necelý měsíc se dva nejlepší jihočeské celky mohou potkat znovu, avšak v jiné pozici.

Budějovice usilují, aby se vyhnuly přímému sestupu a měly možnost bojovat v baráži. Tu už má naopak jistou Táborsko. Sice mu patří ve druhé lize čtvrtá příčka, ale níž už klesnout v posledních dvou kolech nemůže. A protože rezerva olomoucké Sigmy v baráži nesmí startovat, Jihočeši si prodlouží sezonu v prolínací soutěži s první ligou. „Sportovně jsme předběhli dobu,“ tuší Vozábal.

Klub chtěl před sezonou zopakovat nebo o něco vylepšit loňské sedmé místo. Byl pokorný ve vyrovnané soutěži s exligovými celky Duklou, Brnem, Příbramí, Opavou nebo ambiciózním Vyškovem. K baráži se neupínal ani po povedeném jaře. Ale teď už je to realita.

„Bez ohledu na soupeře bude ligový tým v baráži velkým favoritem. Je to přirozeně dané rozpočtem, možnostmi, vším. Ale budeme bojovat a nevíme, na co to bude stačit,“ tvrdí bývalý ligový záložník.

Tři kola před koncem nadstavby je v první lize víceméně jisté, že poslední tři příčky obsadí Budějovice, Karviná a Zlín. „Sportovně by byly Budějovice nejtěžším soupeřem. Mají velmi dobrý kádr, hlavně doma hrají skvěle. Dávají si některé góly sami, mají i trochu smůlu,“ komentuje Vozábal.

Svůj bývalý klub sleduje a je v kontaktu i s trenéry Jiřím Lerchem a Jiřím Kladrubským. „Voláme si, fandím jim. To oni dva dali dohromady kabinu a díky nim klub dýchá a má šanci na záchranu. Pro lidi by to byl pikantní zápas,“ bilancuje.

Raimonds Krollis (v bílém) překonává obranu soupeře MFK Vyškov proti Táborsku.

V Táboře mohou být s vzestupem týmu spokojení. „Fanoušci to tak berou a jsou rádi. Výsledky mě těší i za spolumajitele Petra Koláře, který se k nám přidal před sezonou. Ale víme, že se musíme zlepšovat. Díky vyrovnanosti ligy stačilo letos na baráž míň bodů,“ naznačuje Vozábal.

Byť ligový tým bude favoritem, Táborští musí uvažovat, jak by postupovali, kdyby uspěli. „Dáme si kafe a okrajově si řekneme, co a jak. Máme dohodu, že bychom hráli domácí duely v Budějovicích,“ říká.