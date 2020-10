Jsme skupinou, která je extra hlídaná. Mělo by se to zohlednit, říká Páník

„Není to dobré. Tréninky se budou zase individualizovat. Budeme muset využívat více ploch, rozdělovat hráče. Je to složitá věc,“ prohodil trenér Zlína Bohumil Páník.

Ještě do úterý přitom mohly sportovní týmy venku trénovat ve dvaceti. Nová várka vládních protiepidemických opatření jim prakticky znemožnila plnohodnotnou přípravu. Zároveň odsunula případný restart sezony po 3. listopad, do kdy mají současná omezení minimálně platit.

„Všichni víme, že to není pro fotbal ideální situace. Trénujete, hrajete přáteláky, rozběhne se soutěž, získáte herní praxi, pak se to zase celé zastaví,“ štve kouče Slovácka Martina Svědíka, jehož celek přišel o úterní domácí dohrávku proti Příbrami. Pro profesionální fotbalové kluby je přerušení soutěže tvrdou ránou. Před každým kolem testují kompletní osazenstvo, smířily se i s tím, že budou hrát znovu bez fanoušků. Všechno marně.

„Jsme skupinou, která je extra hlídaná. Nevím o žádné jiné, která by byla v naší republice tak hlídaná. Mělo by se to zohlednit. Hrajeme venku, na imunitě pracujeme pořád. Jsme otužilí. Nehledíme, jaké je počasí. V úterý lilo, my jsme venku trénovali,“ poznamenal Páník.

Jeho slovácký kolega Svědík naštvání vůbec neskrývá: „Kolem toho bylo řečeno dost, ale je jednoznačně vidět arogance a nechuť, je zbytečné se k tomu vyjadřovat.“

V klubech teď dumají, jak udržet hráče alespoň částečně připravené pro případný návrat do ligového kolotoče. „Nemůžeme trénovat ve skupinkách a pak jít hned hrát,“ upozornil Svědík.

Aplikovat nyní jarní scénář, to by znamenalo pětitýdenní prodlevu a restart až ve druhé půli listopadu.

„Tlačí nás termínovka. Je to doba na dvě věci, ale nechci spekulovat, protože nevíme, čeho se máme chytit – může to být za týden, měsíc, čtvrt roku,“ trápí nejen Svědíka vracející se nejistota.

Páník doufá, že Ligová asociace vymůže profesionálním klubům výjimku, aby se mohli vrátit aspoň k týmovému tréninku.

„Zatím se rozdělíme na skupinky podle nařízení. Dokážeme si poradit. Máme dvě umělky,“ podotkl zlínský kouč.

V případě jeho mužstva budou skupinky čtyři, každou dostane na starost jeden trenér z čtyřčlenného realizačního štábu. Klubům se teď budou hodit zkušenosti z jarní přípravy v nouzovém režimu.

„Prožili jsme si to, není to nic nového. Víme, jak na to reagují hráči. Musí to být variabilní, aby je to bavilo, protože chybí vrchol týdne,“ připomněl Páník absenci víkendového střetnutí.

Kdy se vrátí na ligové trávníky, je ve hvězdách. Ligová fotbalová asociace zatím přerušila soutěž, v ideálním případě se může znovu rozběhnout 7. listopadu.