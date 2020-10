Pojďme hrát fotbal, svět není jen covid, říká liberecký kouč Hoftych

„Pevně věřím, že se hrát bude. Myslím si, že v době, kdy se zavírají všechny sporty, divadla i kina a lidem se bere strašně moc iluzí, je strašně důležité, aby byla fotbalová činnost prezentovaná jako bezpečná zóna,“ říká liberecký trenér Pavel Hoftych. „Věřím, že když budeme hrát doma, jsme schopní odehrát slušný zápas i proti favoritovi, kterým Gent bezpochyby je.“

Jak těžký bude pro tým týden a něco před vstupem do Evropské ligy?

Už na jaře jsme si zvykli, že v tom je trošku chaos a moc se neví, co bude dopředu. Po předchozích zkušenostech jsme připravení. Máme velkou výhodu oproti ostatním týmům ligy, že hrajeme společně se Spartou a Slavií evropský pohár. Čeká nás určitý vrchol, na který se můžeme soustředit. Obecně situaci ale nechápu: jsme na čerstvém vzduchu, dodržujeme bezpečnostní opatření a zároveň jsme pořád testovaní, takže vůbec nerozumím tomu, proč fotbalová liga nepokračuje.

Je velká nevýhoda, že budete mít dlouhou herní pauzu?

Určitě bych se na to nechtěl vymlouvat a ani si to nemyslím. Jsme v režimu, kdy je osm našich hráčů u nároďáků a spousta z nich se vrátí až během středy. Minulý pátek jsme hráli velmi kvalitní přípravné utkání s Duklou, takže nevěřím, že by herní pauza měla nějak vstoupit do Evropské ligy. Ani bych tím nic neomlouval. Rumunské FCSB mělo během třetího předkola s námi také těžkou situaci, kyperský APOEL Nikósie si zase v domácí soutěži odložil své utkání, i když mu to nakonec bylo k ničemu. Nemá to na nás žádný vliv.

Dá se nucená odstávka české ligy využít k něčemu pozitivnímu?

Snažíme se zůstat pozitivní, tedy v případě testů negativní, ale svět není jen covid. Jsou tady i jiné nemoci, ale PR covidu je neskutečné.

Budete tým nějak zvlášť izolovat?

Od začátku dodržujeme tolik věcí, kolik se dá. Snažíme se, aby se hráči příliš neprolínali, teď se ani nesmí využívat kabina. Hráči jsou mladí, zdraví lidé, kteří se pohybují na čerstvém vzduchu, a určitě je nebudeme chtít separovat, aby byli někde zavření doma.

Kdy máte nejbližší testy na koronavirus?

Ve středu dojde na náklady klubu k dalšímu dobrovolnému přetestování. Rozhodli jsme se tak proto, že hodně kluků bylo s národními týmy různých zemí. Jde o dalších 70 tisíc korun na účet klubu, i proto nechápu rozhodnutí orgánů o zastavení ligy. Všemu jdeme naproti tak, abychom zůstali zdraví a zároveň předešli případným potížím před Evropskou ligou.

Zatrnulo vám, když brankáři Filipu Nguyenovi vyšel při pobytu s reprezentací na Kypru neprůkazný test na koronavirus?

Trneme vlastně každý týden, protože jsme testovaní pořád. Některé lékařské kapacity se už vyjádřily, že bezpříznakoví lidé by se testovat neměli. I kdyby byl Filip eventuelně pozitivní, což nebyl, tak by zkrátka prošel režimem karantény a chytal by Milan Knobloch. Ten se výborně předvedl proti Dukle, stejně jako Filip v předchozích zápasech. Taková je doba, je potřeba umět na situace reagovat. Dokud budeme mít hráče, budeme hrát.

Co záložník Kamso Mara, který se vrátil ze srazu guinejské reprezentace, kde se nákaza také objevila?

Ve středu bude přetestován a uvidíme... Kolem létají různé virózy, může to postihnout každého z nás. Samozřejmě to beru tak, že průběh covidu může být hlavně v případě lidí se zdravotními potížemi složitý, ale ostatní obyvatelstvo by to nemělo paralyzovat, stejně jako je neparalyzují každý rok v říjnu běžná nachlazení nebo chřipky.

Věříte, že se domácí liga za několik týdnů zase rozběhne?

Myslím si, že je tu dost kompetentních lidí, kteří by měli zvládnout rozlišit, co je a co není nebezpečné. Byl jsem třeba v obchodě, kde vidíte hlavu na hlavě, tady na stadionu jste venku, nemáte diváky, ale hrát nesmíme, přestože jsme průběžně testovaní. Věřím, že se ve fotbalovém prostředí pohybují schopní lidé, kteří si s ministrem zdravotnictví Prymulou sednou a vysvětlí mu, že fotbal je bezpečná zóna. Nechápu ani slovo výjimka... Nevím, proč bychom měli být nějak slučovaní s lidmi, kteří ani opatření nedodržují. Potom nechápu, proč jsme si všechny ty testy dělali.