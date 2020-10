Absolutní průšvih. Covid zničil podstatu fotbalu, říká šéf Malík

Zápas ve Skotsku se ještě nehrál, přitom všichni lidé, kteří se starají o reprezentaci, několik dní pořádně nespali. Mají ty manévry vůbec smysl?

Jestli rezignujeme a přestane se hrát fotbal i na té nejvyšší úrovni, bude to průšvih. Reprezentační a pohárový fotbal je to jediné, co nám zbylo. Stojí profisoutěže, což je absolutní průšvih. I kvůli tomu, co všechno kluby v oblasti prevence dělají. Nikdo k tomu nepřihlíží. Stojí amatérský fotbal, tolik prospěšný pro fyzické i mentální zdraví celé populace. A když už se mě ptáte, je potřeba poděkovat všem, kteří se jak na asociaci, tak ve svých klubech perou o to, aby se to celé nezhroutilo.