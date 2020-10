Jako amatéři? I na ligové fotbalisty by se měla vztahovat vládní omezení

16:24

V úterý trénovali bez omezení, jak se profesionální fotbalisté v Česku budou připravovat od středy, to vlastně pořádně netuší. „Nevíme. Čekáme. Uvidíme, co nám řeknou. Nějak se přizpůsobíme.“ To byly nejčastější odpovědi z prvoligových klubů.