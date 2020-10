Zásek! Prymulovi nevěřím ani slovo, čertí se šéf fotbalových Teplic

Vypadáte kvůli tomu opravdu hodně naštvaně.

Taky že jo! Hlavně proto, že vůbec nejsou schopni rozlišovat, nepracují s reálnými analýzami, dělají chaotická rozhodnutí. Když se zavřou školy, co budou ty děti dělat? Chodit do nákupních center, to není řešení. A jestli někdo říká, že se tam vypne wifi, to už je fakt výsměch, názory úplně mimo realitu. Ti lidé asi vůbec nevědí, jak funguje reálný život.

Jak vynucená pauza ovlivní chod klubu?

Trénujeme, ale budeme se tomu muset přizpůsobit jako na jaře. Kdyby to mělo být třeba dva měsíce, musíme dát dovolenou, nejde pořád jenom trénovat. Profesionální sport má nějaké výstupy, což jsou utkání. Bez nich to nemá smysl dělat. Je to ekonomika, stejně jako jiná odvětví, sport také zaměstnává hodně lidí. Dopady na náš sektor jsou už nyní obrovské a tohle to ještě zhoršuje.

Kolik peněz jste už dali do povinného testování před každým ligovým zápasem?

Úplně přesně to nevím, ale vezměte si, že před každým zápasem se testuje nějakých 40 lidí a test stojí 1 700 korun. Takže nějakých 60 tisíc týdně. A pak se od pana Prymuly dozvíme, že když lidi nebudou opatření dodržovat, že ještě přitvrdí. To je normální vyhrožování člověka, který si tady hraje na vojáka. A hodil nás do jednoho pytle se všemi, kteří nedodržují nic.

Budete se nějak snažit to rozhodnutí změnit?

Předpokládám, že to jednání povede LFA s ministerstvem zdravotnictví. Původně se řeklo, že fotbal se bude hrát bez lidí, tak nevím, proč to teď takhle zasekl. Říká, že se zastavují jen volnočasové aktivity, ale pro mnohé je to obrovský zásek. Když někdo vlastní posilovnu nebo fitness centrum, je to pro něj velká ztráta. A pro profesionály je fotbal práce, jako někdo pracuje na úřadě či v továrně. A těm to nezavřou. Nechápu to, když děláme taková opatření, proč to udělali. Je to chaotické a úplně nesmyslné.

Věříte, že by fotbal mohl dostat výjimku?

Když o tom bude pan Prymula racionálně uvažovat, tak ty argumenty jsou docela dobré, aby se to povolilo. Já u těch jednání nebudu, ale když někdo bude chtít používat hlavu a slyšet argumenty, které mají nějakou váhu, tak by to mělo být možné. Každý týden se minimálně jednou testujeme, hraje se venku a bez diváků, tak nevím, proč by to nemohlo běžet dál. Přijde mi, že to teď záleží na libovůli jednoho člověka. My ale přece nejsme tupé ovce, abychom poslouchali rozkazy, které třeba nemají vůbec hlavu a patu.

Věříte, že pauza bude „jen“ čtrnáctidenní?

Tomuhle člověku už nevěřím ani slovo! Před volbami se řeklo, že se na 14 dnů jen sníží počet diváků, a teď najednou začnou utahovat šrouby a vyhrožovat. To je šílené! Přitom fotbal má minimum pozitivně testovaných, stálo to už obrovské peníze. A nejen testování. Když jedete na hotel, musejí všichni bydlet odděleně, náklady na cestování jsou také vyšší, dopady jsou obrovské. I když to je složité, se vším jsme souhlasili a všechno plníme, protože fotbal se dělá proto, aby se hrála utkání. A tady to někdo šmahem s ještě nějakou výhrůžkou zavře, to je naprosto neakceptovatelné.

Prvoligová sezona se kvůli tomu opět bude protahovat.

To je druhá věc. Už takhle tam moc volných termínů není, bude se hrát v zimě, nebo až do léta. Ale takový je život.