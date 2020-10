Amatérský fotbal po celém Česku si ještě střihne víkendové kolo. Zatímco v pátek ráno to vypadalo, že všechno proběhne v bizarních kulisách, čili s převlékáním mimo šatnu a bez sprchování po zápase, po obědě došlo k další úpravě. Tak prý se do šaten i do sprch může... Naposledy. Pak šlus minimálně na dva týdny.