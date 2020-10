Na rozhodčí zatím dohlédne dočasná komise, o jménech se bude hlasovat

Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA), která řídí obě profesionální soutěže první a druhou ligu, zatím v komisi rozhodčích zůstává sám.

Jako člena za LFA se ho nedotklo odvolání jeho kolegů, které inicioval výkonný výbor asociace (FAČR) kvůli čerstvé korupční kauze.

Jelikož mezi obviněnými jsou vedle dnes už bývalého místopředsedy Romana Berbra také sudí z listiny pro profesionální soutěže, výkonný výbor minulé pondělí komisi rozhodčích v čele s předsedou Jozefem Chovancem rozprášil.

Novou komisi, která zůstává pod FAČR, ale má na starosti sudí pro samostatnou první a druhou ligu, zatím nejmenoval. Na úterním mimořádném zasedání se šéfové fotbalu domluvili na provizorním řešení.

„Půjde o tři fyzické osoby, které budou nasazovat rozhodčí a delegáty při restartu utkání profesionálních soutěží,“ poznamenal mluvčí asociace (FAČR) Michal Jurman.

„Jedna osoba bude nominována do této skupiny za FAČR, další za LFA a třetí jméno bude společnou nominací LFA a FAČR. Tato trojice bude mít omezený mandát do okamžiku jmenování nové řádné komise.“

O personálním obsazení dočasné komise zatím jasno není, rozhodne o tom výkonný výbor hlasováním na dálku do pondělí 2. listopadu.

Tomáš Bárta jako ředitel Ligové fotbalové asociace přednáší zástupcům českých profesionálních klubů o projektu zavedení videorozhodčího.

Předpokládá se, že v ní bude Bárta. Společným kandidátem FAČR a LFA by mohl být Emil Ubias, někdejší sudí, který pracoval v komisi v letech 2016 až 2018 pod Michalem Listkiewiczem.

Fakt, že komise ještě není oficiálně jmenována, znamená, že tento víkend se Fortuna liga takřka jistě ještě hrát nebude.

LFA totiž dosud neobdržela od ministerstva zdravotnictví odpovědi na klíčové otázky: za jakých podmínek by mohla nejvyšší soutěž dostat výjimku hrát zápasy a především kdy.

Jednání totiž zkomplikoval politický skandál ministra zdravotnictví Romana Prymuly, jenž by měl ve čtvrtek ve funkci skončit.

Během úterý by vedení Ligové fotbalové asociace (LFA) mělo oznámit, jak to s případným restartem první a druhé ligy vypadá.

Zatím bylo odloženo sedmé a osmé kolo. Do konce podzimu bylo v plánu odehrát patnáct kol. Pokud by to chtěla LFA dodržet, muselo by se hrát i během vánočních svátků.