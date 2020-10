Kapitáni píší Babišovi. Spusťte znovu ligu, žádají Dočkal, Bořil a Mikula

Sparťan Bořek Dočkal, slávista Jan Bořil a liberecký Jan Mikula v dokumentu adresovaném přímo premiérovi žádají, aby přehodnotil dosavadní stanovisko ministerstva zdravotnictví a umožnil znovu spustit jak ligu, tak plnohodnotné tréninky.

„Vážený pane předsedo vlády, dovolte nám se v současné nelehké situaci obrátit přímo na Vás a popsat Vám tíživou realitu, ve které se nejenom my, naše kluby, ale celý profesionální fotbal v České republice nachází,“ píší na úvod.

„V aktuální sezóně dodržujeme striktní hygienická pravidla protokolu Ligové fotbalové asociace a protokolu Return to play UEFA, absolvujeme před každým utkáním PCR testy, častokrát jsme byli nuceni své nejbližší opustit a dobrovolně se uchýlit do izolace za účelem maximální eliminace možné nákazy, a to vše s cílem nijak neohrozit sportovní přípravu svých týmů a minimalizovat možnost šíření onemocnění covid-19 ve fotbalovém prostředí,“ popisují dále. „Jsme přesvědčeni, ze prostředí profesionální fotbalové ligy je v tomto směru ojedinělé a není nám známo, že podobná opatření jsou aplikována v jiných oblastech.“



„V dnešní složité době jsme si samozřejmě plně vědomi, že negativní epidemiologická situace v České republice si žádá i mimořádná opatření. Jsme však přesvědčeni, že v případě aplikování uvedených opatření nepředstavuje pokračování profesionálních fotbalových soutěží žádné materiální riziko z hlediska šíření onemocnění covid-19 a zhoršování epidemiologické situace v ČR. Naopak nemožnost využívat zázemí stadionu je z hlediska naší sportovní přípravy zdravotním rizikem.“



O co fotbalisté Babiše žádají?

Doslova o „přehodnocení stanoviska směrem k profesionálním fotbalovým soutěžím a ke znovuspuštění Fortuna Ligy a Fortuna Národní Ligy a umožnění plnohodnotné tréninkové činnosti.“



Nelíbí se jim, že zatímco ostatní soutěže v Evropě běží dál, byť leckde v omezeném režimu, v Česku se fotbalový život zastavil. Do konce roku už se z rozhodnutí Výkonného výboru fotbalové asociace (FAČR) nebudou hrát žádné soutěže od třetí ligy níž, první a druhá liga se rozběhnou nejdřív 7. listopadu.

Vedení Ligové fotbalové asociace, jež v tuzemsku řídí profesionální fotbal, v uplynulých dnech intenzivně jednalo s ministerstvem zdravotnictví a příslušnými orgány o tom, aby se nejvyšší soutěž v zemi znovu rozběhla ještě v říjnu. Asociace požádala o výjimku už minulé pondělí, jenže kvůli kauze kolem odvolání ministra zdravotnictví Romana Prymuly se situace zkomplikovala.

Snad proto se teď ozvali kapitáni týmů, které během čtvrtka čekají důležitá utkání v Evropské lize. Chybí jim zápasová praxe, přitom soupeři budí respekt: Sparta se utká s AC Milán, Slavia s německým Leverkusenem a Liberec s Crvenou Zvezdou Bělehrad.

„Je nutné zdůraznit, že ze sportovního hlediska jsou naše kluby přerušením profesionálních soutěží zcela zásadním způsobem znevýhodněny oproti svým soupeřům,“ shodují se Dočkal, Bořil a Mikula, kteří se v dopise snaží poukázat i na další pozitiva, která by z jejich pohledu fotbalový restart přinesl: „Věříme, že sledování soutěžních utkání prostřednictvím televizního vysílání může v době, kdy je většina občanů této země omezena ve svých běžných činnostech, znamenat nejenom naději, ale také pozitivní zážitek, díky němuž budou současnou situaci snášet daleko lépe.“