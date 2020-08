Slovácký asistent Mucha: Už je to doba, co jsem byl ve Zlíně

„Největší prestiž pro mě určitě budou mít zápasy proti Olomouci, bydlím totiž asi sto metrů od tamního stadionu,“ vyhlíží dvaapadesátiletý Mucha říjnový duel proti Hanákům, v jejichž dresu posbíral více než dvě stovky ligových startů. „Ale každý ligový zápas je důležitý. Budeme chtít být úspěšní a získané body mají v tabulce vždy stejnou hodnotu,“ zdůraznil.

Doléhá na vás, že ve Slovácku začínáte zrovna proti Zlínu?

Je pěkné, že je to derby. Ale ve Zlíně jsem naposledy byl už hrozně dávno, tak to neberu nějak speciálně. Spousta lidí se v klubu vyměnila, i když majitel je pořád stejný.

A jste s majitelem Zlína Zdeňkem Červenkou v kontaktu?

Naposledy jsme spolu mluvili, když přestupoval do Zlína Lamin Jawo z Jihlavy, kde jsem tehdy byl. Občas si zavolám s masérem Michalem Molkem, který už tehdy v klubu působil. Jinak je celý tým jiný.

4 derby proti Slovácku odehrál Josef Mucha v drese Zlína

Zažil jste čtyři derby s tehdejším Synotem. Vzpomínáte si na ně?

Ani ne. Je to už přece jen dlouhá doba, co jsem ve Zlíně byl.

Jedno z nich se ale hrálo před obdobně slabou návštěvou, jaká bude i teď ve Zlíně. V roce 2003 tehdy ve slováckém azylu v Drnovicích bylo 1 824 diváků.

To si vybavuju. Synot tenkrát už nemohl hrát ve Starém Městě a stadion v Hradišti ještě nebyl hotový. Dobrá atmosféra je nejen pro derby ale pro každý zápas důležitá, takže je velká škoda pro celý sport, jaká omezení teď zažíváme.

Jak to zápas ovlivní?

Derby bude vypjaté i tak. Zlín i my budeme chtít uspět, tak věřím, že to bude dobrý fotbal. S atmosférou nic neuděláme, ale musíme se s tím vyrovnat.

Jak se vlastně zrodil váš příchod do Slovácka?

Zavolal mi trenér Martin Svědík, jestli bych neměl zájem dělat asistenta. Nějakou dobu jsem se rozmýšlel. Vedl jsem jednání v Senici, což nedopadlo, objevila se i druholigová nabídka. Ale rozhodlo, že Slovácko hraje první ligu.

S koučem Svědíkem jste se znal?

V roce 1995 jsme spolu hráli v Sigmě, on tam byl na půlročním hostování. Jinak jsme se spíš potkávali klasicky jako trenéři.

Jak máte rozděleny kompetence v trenérském týmu?

Všechno si ještě sedá, přece jen nás teď čeká první ligový zápas. O vedení tréninků se dělíme všichni i s kondičním trenérem. S dalším asistentem Honzou Palinkem máme třeba konkrétně na starosti standardní situace. Video i informace o soupeři dáváme dohromady všichni, ke zhodnocení zápasu máme každý dost prostoru.