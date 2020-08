Zlínský kanonýr Poznar má před sebou další metu: deset branek

„Derby má vždycky svoje kouzlo a je pikantní,“ přiznává Poznar, že branky v něm chutnají o to více.

Od posledního vzájemného utkání, jehož skóre pohnul jako první, uteklo už tři čtvrtě roku.

„Tehdy jsme sice vyhráli, ale Slovácko bylo lepší,“ vzpomíná na vydřené vítězství 2:1.

Dnešní duel otevře nový ročník. „První zápas sezony a hned derby. Moc se těším,“ zvedá oči 31letý útočník. Vzápětí se ale zakaboní při zmínce nuceně poloprázdných tribun. „Pokud by nebyla omezená kapacita, bylo by plno,“ je přesvědčený. Zatímco pro něho jsou duely proti Slovácku rutinou, takový guinejský záložníka Conde nebo francouzský útočník Dramé si vyhrocené derby zahrají poprvé.

„Musí vědět, že tenhle zápas znamená pro klub hodně a je jedním z vrcholů sezony. Fanoušci obou týmů mají velká očekávání, takže hlava musí být dobře nachystaná,“ radí Poznar.

Zlín - Slovácko Od 17.00 hodin online.

Sám od sebe má před startem také velká očekávání. V předchozí sezoně posunul svoje sezonní maximum v lize z osmi na devět gólů, takže letos bude útočit na dvouciferné číslo.

„Motivaci mám velikou. Byla by to pecka,“ zasní se Poznar, který skóroval v posledních třech zápasech loňské sezony a střelecké sebevědomí si zvedl gólem v generálce. Dobře však ví, že branky se začnou počítat až ode dneška.

V ideálním případě bude mít zdolání mety 10 branek 34 kol. Rozšíření soutěže a zrušenou nadstavbu s radostí oželel.

„Dvoukolový model s osmnácti týmy by mohl zůstat napořád,“ přeje si Poznar, který by si rád odpustil jarní záchranářské starosti. „Budou sestupovat tři, což je dost ošemetné.“

Poznar přivítal i nová pravidla testování koronaviru. „Byla by blbost, kdyby kvůli jednomu nakaženému šel znovu celý tým do karantény. Vnímám, že se dělá všechno pro to, aby se hrálo.“