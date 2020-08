Procházka: Zlín byl konkrétní, roční smlouva není problém

„Odehrál jsem zápas po hodně dlouhé době a jen po třech trénincích. Bylo těžké se dostat do tempa,“ říká 36letý zadák, se kterým trenér Bohumil Páník počítá do zahajovací sestavy sobotního derby proti Slovácku.



Střídal jste po hodině hry. Ještě se necítíte na celé utkání?

Domluvili jsme se, že si řekneme o poločase a uvidíme, jak na tom budu. V přestávce jsem se cítil dobře, takže jsem mohl pokračovat. Trenér mi řekl, že někdy kolem 60. minuty mne vystřídá, což se také stalo. Škoda že jsme prohráli, protože jsme určitě nebyli horší. Měli jsme více zajímavých příležitostí, ale až na jednu se nám je nepovedlo dotáhnout do úspěšného konce.

Jak vám seděla pozice levého stopera v tříčlenné lajně?

V posledních zápasech, do kterých jsem v lize nastoupil, jsme hráli vzadu ve třech. Na tenhle systém jsem navyklý. I pod trenérem Páníkem jsme to v Ostravě hráli. Tady ve Zlíně byli kluci asi zvyklí na jiný systém, ale je to varianta, kterou může trenér využívat. Je to o nějakém sehrání.

Jak vnímáte sílu týmu?

Jsem tady chvíli, ale hodně kluků znám z předchozího působení v Baníku nebo dlouhodobě proti sobě nastupujeme. Že moc hráčů po sezoně neodešlo a moc jich nepřišlo, beru jako velké plus. Kádr je ustálený, trenér hráče dobře zná a ví, co od koho očekávat.

Ještě k Ostravě. Konec vás nepřekvapil, že?

Už půl roku zpátky jsem věděl, že je to moje poslední sezona v Baníku. Nikdo mi nic říkat nemusel, protože stoperů pod smlouvou měli hodně. Byl jsem jediný, kterému končila v létě. Asi dva měsíce před koncem soutěže mi vedení Baníku řeklo, že mi neprodlouží smlouvu.

Kdyby vás trenér Kozel stavěl, asi by byla situace jiná, ne?

Neřekl bych, že jsem byl úplně odstavený. V závěru sezony jsem odehrál nějaké zápasy, i ty důležité. A jsem přesvědčený, že moje situace by se nezměnila, i kdybychom skončili na pátém místě, které bylo cílem.

Prý jste byl blízko přestupu do Jablonce. Proč to neklaplo?

Nějaká jednání jsem s Jabloncem podstoupil, ale Zlín byl od začátku velice konkrétní. Slíbili jsme si, že se v určitý den potkáme. Dál jsem čekat nechtěl, takže jsme se férově dohodli.

Nevadí vám, že smlouva je jenom na jednu sezonu?

Nevidím v tom problém. Řekli jsme si na rovinu, že klidně si můžeme v zimě sednout a říct si, jak jsou obě strany spokojené. Pokud budou, proč se nedohodnout na pokračování už v zimě...

Jak důležitou roli hrál ve vašem příchodu trenér Páník?

Volal mi a potvrdil mi, co mi říkal manažer, že zájem je nejen od vedení, ale také od trenéra. Známe se z předešlého působení. Víme, co od sebe očekáváme.

Nebyl by Jablonec atraktivnější?

V tuhle chvíli jsou v pozici, která je sportovně lepší. Budou hrát předkola evropských pohárů. Zlínu se sice poslední sezona moc nevydařila, ale letos budeme chtít být lepší.

Sobotní start v derby proti Slovácku bude ostrý, viďte?

Škoda jen že nebude plný dům, protože tohle je zápas, který si to zaslouží. Ale s tím se musíme vyrovnat. Další domácí zápas bude proti Brnu a tyhle dva duely hodně napoví. Věřím, že první dvě kola dobře zvládneme a pak budeme mít během reprezentační pauzy prostor něco vypilovat.