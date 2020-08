Tým musíme doplnit, ví trenér Páník. Zlín zatím hraje bez posil, příchody ale dotahuje

„Když přijdou čerství hráči na hřiště, tak musí umět mančaftu pomoct. Vypadá to, že budeme muset tým doplnit,“ uvědomuje si Páník.



To bylo jasné už poté, co mužstvo po sezoně opustilo pět hráčů včetně dvou členů základní sestavy Bartošáka s Džafičem. V kolonce příchodů však svítí jen návraty z hostování. Posily zatím žádné, byť na nich klub usilovně pracuje,

„Věřím, že se to dotáhne. Měli by to být hráči, kteří se vejdou do ostré patnáctky a pomůžou nám,“ připomněl Páník, že chce jít do sezony s minimálně patnácti vyrovnanými hráči do pole.

„Tento týden bychom mohli představit jednoho krajního záložníka a obránce,“ naznačil generální manažer klubu Zdeněk Grygera, který dotahuje příchod stopera Václava Procházky, jenž skončil v Ostravě.

Ještě na zahájení přípravy měl Zlín na tomto místě přetlak. Jenže s Cedidlou počítá Páník na pravý kraj defenzivy, mladíka Tkadlece po návratu z hostování v Sokolově poslal klub obratem do Líšně a herní vytížení hledá také pro Ngimbiho.

Ve Zlíně momentálně hlavně doufají ve vyléčení marodů. Mrzutá jsou zejména zranění ofenzivního dua Fantiš-Jawo, kteří zazářili v úvodním přípravném zápase v Trenčíně, kde zásadně přispěli k obratu z 0:2 na 5:2.

„Pokud nebudou zdraví, je to oslabení,“ připouští Páník, který nechce jejich comeback uspěchat.

Aktuálně jsou v péči fyzioterapeutky a dokud se stoprocentně nevstřebá jejich hematom, k dispozici nebudou. Ještě časově vzdálenější je návrat univerzála Vraštila s útočníkem Vyhnalem. „Ani jeden není v plné zátěži, oba jsou v rekondičním režimu. U nich je těžké cokoli předvídat. Když dlouho nehráli, bude trvat, než se dostanou do sportovní formy,“ ví Páník.

V sobotní domácí generálce proti brněnskému nováčkovi může nasadit kapitána Jiráčka, který vynechal duel s Prostějovem (1:2) z rodinných důvodů. Dál se uvidí.

Zlínský Martin Cedidla (vlevo) stíhá balon v přípravném zápase proti Bratislavě.

„Sestavu budeme ladit směrem k derby se Slováckem. Máme varianty, co se týče rozestavení,“ uvedl Páník, který alternuje sestavu se třemi obránci a pěti záložníky, nebo čtyřmi zadáky a čtyřmi středopolaři.



Proti Prostějovu vyzkoušel v pozici podhrotového hráče španělského technika Martíneze. „Post desítky nám schází. Pro něho je asi nejlepší. Dal gól, což je vždycky dobré, pak ale mělo problémy celé mužstvo,“ vrátil se Páník k nečekané porážce od druholigisty.

„Dostali jsme za vyučenou. Chtěli jsme utkání odehrát lehkým způsobem, prohrávali jsme osobní souboje, byli jsme nezodpovědní, takhle nelze přistupovat k zápasu.“

Po vítězství nad Trenčínem a remíze se Slovanem Bratislava tak přišla výstraha. Páník přiznal, že jeho mužstvo si nevědělo rady se zavřenou obranou Hanáků.

„V předešlých utkáních naopak tvořil soupeř, my jsme dobře bránili a šli nahoru,“ poukázal kouč Zlína. I proto by se mu konstruktivní krajní záložník či záložníci hodili.