Generálky s rozpaky. Fotbalisté Zlína i Slovácka před ligou nepřesvědčili

„Po nadějném začátku byl konec rozpačitý,“ shrnul trenér Zlína Bohumil Páník výsledkově a v závěru také herně nepovedenou generálku.

Dokud hrál jeho tým v zahajovací sestavě, měl utkání proti neškodnému ligovému nováčkovi pod kontrolou. Jenže v pauze, kdy Páník prostřídal oba kraje, vedl jen 1:0.

„Když nám odejdou rychlostní hráči směrem nahoru, tak se do obrany soupeře těžko dostáváme. Za stavu 1:0 jsme měli brejkové situace, přečíslení, jenže jsme ani nezakončili,“ mrzely Páníka ofenzivní nedorazy. „Máme celý týden, abychom postavili tým a nachystali se na Slovácko.“

Chybět by v něm neměly dvě čerstvé posily, které dorazily na Letnou v týdnu - stoper Procházka i křídelník Dramé nastoupili od začátku a Páníka přesvědčili, že s nimi může pro derby počítat.

„Procházka hrál v trojce levého stopera, což pro něho není ideální post, ale je zkušený. Dramé má průnikové věci, nahrál na gól a je rychlostním hráčem, kterého potřebujeme,“ řekl Páník na adresu týmových nováčků.

Před ligovým entrée je zlínský kádr uzavřený. „Janetzký je po zdravotní pauze zpátky ve formě, teď potřebujeme, aby se vrátili po zranění Jawo a Fantiš,“ přeje si kouč Fastavu.

Ani Slovácko zřejmě v týdnu před derby nového hráče nepřivede, i když vedení chtělo ještě posilu do obrany, na kraj zálohy či pod hrot. „Řešíme to, ale už po dvou zápasech přijde reprezentační pauza, takže je čas,“ zmínil manažer ligového týmu Veliče Šumulikoski, že přestupy jsou možné až do konce září.

Výkon týmu v generálce proti Admiře Wacker Slovácko zrovna neuklidnil. Předposlední tým rakouské ligy nastřílel v první půli tři góly, Sadílek s Navrátilem prohru zmírnili až v závěrečné čtvrthodině.

Ligové generálky Souhrn sobotních přípravných zápasů

„První půlka byla tragická. Doufám, že se z ní poučíme, jinak bychom ve Zlíně mohli dopadnout podobně. Udělali jsme spoustu individuálních i taktických chyb směrem dozadu,“ uvedl pro klubový web asistent trenéra Jan Palinek. „Druhý poločas už snesl určité parametry, zlepšili jsme se ve hře.“

„Zápas přišel na závěr soustředění ve Slovinsku, které bylo hodně náročné. Ale nepochopím, že si zkušení hráči nepohlídají svou práci v obraně, i když jsou unavení,“ poznamenal Šumulikoski.

Zápas vynechal stoper Stanislav Hofmann a až druhý poločas odehrála posila do útoku Rigino Cicilia. „Nešlo vyloženě o generálku, spíš o jedno z přípravných utkání. Kdo se cítil zavařený, ten nehrál,“ vysvětlil slovácký manažer.