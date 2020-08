Derby jako start nejisté sezony. Jak vypadalo léto ve Zlíně a Slovácku?

1 Hranicí úspěchu je 9. místo

Po třech sezonách, kdy měl v lize navrch Zlín, zvítězilo v krajském minisouboji s velkým náskokem Slovácko. Letnou tak už nezní rok stará sebevědomá slova tehdejšího trenéra Josefa Csaplára o ataku na elitní šestku. Staronový kouč Bohumil Páník je ve svých vyhlášeních umírněnější.

„Krásným snem by bylo skončit v horní polovině tabulky. Každé umístění o příčky níž bude pro nás pocitově horší,“ naznačil Páník, že hranice úspěchu a spokojenosti leží na linii devátého místa. „Věřím, že kádr je velice dobrý, aby mohl hrát na středních pozicích,“ přidal se generální ředitel zlínského klubu Zdeněk Grygera.

Prakticky stejné proklamace znějí také ze Slovácka, přestože v minulé sezoně prohánělo favority a jako jediný tým porazilo kompletní trio lídrů.



„První polovina tabulky by nám slušela, ale já si vždy především vážím ligy jako takové. Slovácko se každou sezonu připravuje na to, aby ligu hlavně hrálo. Čím více se nám bude dařit, tím budu potěšenější,“ řekl ředitel hradišťského klubu Petr Pojezný.

„Hlavně se nechceme dostat někam do spodních vod,“ přeje si kouč Slovácka Martin Svědík, který v létě s klubem prodloužil smlouvu až do roku 2023. Připomněl tím fakt, že po neplánovaném zrušení nadstavby a rozšíření soutěže na osmnáct účastníků, které zavinil koronavir, soutěž po roce zase zeštíhli na šestnáct týmů a spadnou tři nejhorší.



Ve Zlíně přitom změnu herního modelu vítají. „Nadstavba očekávanou diváckou atraktivitu ani ekonomický profit nepřinesla. Budeme rádi, když se nový model zachová,“ pravil Grygera, který by klidně pokračoval s osmnácti celky.

V Uherském Hradiště vidí i negativa. „Bude to každopádně spravedlivé, otázkou je zajímavost. Trochu problémem je, že nám to ubere finance,“ posteskl si Pojezný.

2 Zahraniční posily

Zatímco Slovácko představilo stěžejní posily hned na začátku letní přípravy, Zlín až v týdnu před ligovou generálkou. Výsledek je ale stejný, oba kluby nebyly na letním hráčském trhu přehnaně aktivní.

„Přestupní termín je až do 5. října, takže kádr ještě není uzavřený. Nejprve ale budeme řešit případné uvolnění některých kluků na hostování, aby měli vytížení. Na soupisce máme 22 hráčů do pole a to je dost velké číslo,“ připustil Grygera další změny.

Zvláště když trenér Páník mluví o ostré patnáctce vyvolených. Do té mu pasují oba nově příchozí - stoper s reprezentačními zkušenostmi Václav Procházka a mladé francouzské ofenzivní tykadlo Youba Dramé.

Posílit mužstvo by si přál Páníkův hradišťský kolega Svědík: „Pálí nás post krajních obránců a klasické desítky, pracujeme na tom, bavíme se s vedením. Je ještě reprezentační pauza,“ zmínil Svědík, že soutěž hned po dvou kolech přeruší zápasy Ligy národů. „Přestupové okno je dost široké, abychom zareagovali na vývoj soutěže.“

Ve Slovácku si hodně slibují od urostlého nizozemského forvarda Rigina Cicilii. Věří, že v rodákovi z karibského ostrova Curaçao našli střelecký poklad.

„Díky své postavě a schopnosti dávat góly se může Regi vyprofilovat jako posila. Takový typ útočníka jsme neměli,“ poznamenal Svědík na adresu autora čtyř branek z přípravy. Zatímco Cicilia by měl zasáhnout už do sobotního derby, daleko do základní sestavy má druhá letní akvizice, univerzál Michal Tomič. Mládežnický reprezentant Slovenska není po operaci kolene ještě stoprocentně připravený.

Po přestupu Matouše Trmala do portugalské Vitórie Guimaraes představí Slovácko ve Zlíně také novou brankářskou jedničku, šanci dostane buď odchovanec Vít Nemrava, nebo další letní posila, slovenský světoběžník Pavol Bajza.

3 Zlín snížil rozpočet, Slovácku pomohl prodej brankáře

Konkrétní sumy vám strážci klubových účtů nesdělí, leccos ale naznačuje, že koronavirové kladivo dopadlo těžší vahou na ekonomiku Zlína. Už na konci minulé sezony se na rozdíl od Slovácka dohodlo vedení s hráči a trenéry na dočasném snížením mezd o 30 procent.

„Už jedeme v normálu, ale rozpočet je logicky snížený. Důvodem jsou odchody některých partnerů,“ přiznal ředitel FC Fastav Leoš Gojš s tím, že klub registruje ztrátu v řádech milionů.

„Místní firmy se drží, klobouk dolů před zdejšími patrioty,“ děkuje Pojezný za podporu v nejisté době. Slovácku nejvíc pomohl lukrativní transfer brankáře Trmala, za něhož inkasovalo přibližně jeden milion eur; při aktuálním kurz 26 milionů korun.



Náklady na letošní sezonu navýší pravidelné testování na nový typ koronaviru, které by měli hráči a realizační tým podstupovat před každým kolem. „Shodou okolností se nám podařilo domluvit s místní firmou na přijatelné ceně, ale přes dva miliony korun za celou sezonu je dost,“ poznamenal Pojezný.

„Zvýší se samozřejmě i náklady ve spojitosti s cestováním a ubytováním,“ připomněl Gojš přísnější pravidla pro venkovní zápasy.

Kvůli rozšíření soutěže se přitom snížil příspěvek od Ligové fotbalové asociace. Kvůli omezujícím protiepidemickým opatřením kluby nemůžou počítat ani s obvyklým příjmem ze vstupného.

„Pokud tyto problémy budou pokračovat, ještě to na nás všechny dolehne,“ varuje Pojezný, který by přivítal avizovanou pomoc státu. „Bez podpory, hlavně v mládežnických kategoriích, kde musíme platit obrovské množství trenérů a provozních nákladů, dopadne český sport celkově špatně. Stát se tím bude muset vážně zaobírat.“

4 Diváci se vrací na stadiony pomalu

Už teď je jisté, že sobotní derby zaznamená smutný rekord v divácké návštěvnosti. Do hlediště se dostane přibližně jen 1 400 fanoušků a poprvé se odehraje bez hostujících příznivců.

Na Letnou pustí v sobotu jenom držitele permanentek a domácí klub podle všeho uspokojí všechny zájemce. Vydaných celosezonních vstupenek totiž eviduje právě 1 400.

Úbytek permanentkářů registrují v Hradišti. „Prodali jsme jich podstatně méně než loni. Nejprve jsme je ani nechtěli nabízet, abychom si nezpůsobovali problémy zbytečně dopředu. Po reakci fanoušků jsme k tomu ale přistoupili s tím, že pokud by se je nepodařilo využít, mohly by platit i příští rok, aby jejich hodnota zůstala zachovaná,“ přiblížil Pojezný.

Díky vyšší kapacitě stadionu může mít Slovácko příští týden doma proti Jablonci podporu asi dvou tisíc svých příznivců. „Což budou víceméně všichni naši permanentkáři. Zatím se nedá předpokládat, že by se prodávali nějaké lístky,“ upozornil Pojezný.



Nová vládní pravidla umožní od září kapacitu na stadionech navýšit, v Hradišti ale zatím nejásají. „Nařízení se pořád mění. Vývoj budeme sledovat a podle toho se zařídíme. Fanouškům dáme včas vědět,“ ujistil šéf Slovácka.