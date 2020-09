Penalty? Mám svoje finty, zatím fungují, culí se zlínský Poznar

„Hlavně jsme rádi, že se nám podařilo získat v nové sezoně první tři body. Že jsme po prvním prohraném zápase umazali před reprezentační přestávkou nulu na našem kontě. Potvrdili jsme si, že se dá hrát i venku. A je to povzbuzení do domácího zápasu, ve kterém chceme navázat na výhru,“ shrnul Poznar mnohostranný přínos sobotní výhry 3:1, kterou v závěru zpečetil z pokutového kopu.



Nemrzí vás, že teď soutěž přeruší reprezentační pauza?

Mě osobně ne. Nemyslím si, že po jednom zápase bychom měli oslnivou formu. Jiné by to bylo, kdyby povedených utkání za sebou bylo více. Určitým způsobem je to pro nás uklidnění, ale musíme si hned sednout na zadky a nemyslet si, že to půjde hned bez nějaké práce. Zase tvrdě potrénovat a připravit se na domácí zápas. Brno jsme měli doma v generálce, prohráli jsme a chceme jim to vrátit.

V čem byl zápas v Mladé Boleslavi jiný než předchozí venkovní duely?

Je to na dlouhý rozbor, který asi hned nevystřihnu.

Zkuste to.

Náš výkon v Boleslavi byl hodně soudržný, týmový. Celé mužstvo dobře bránilo, hodně jsme běhali a Bolku v zásadě k ničemu nepustili. Byli jsme důslední, dohrávali jsme souboje, měli jsme míče, které vypadly. V tom jsme byli opravdu dobří. A dopředu jsme neustále zlobili. Taktiku, se kterou jsme do zápasu vstoupili, jsme do puntíku splnili. Odhodlání, že to zvládneme, jsem z týmu cítil. Byli jsme nabuzení, že tam můžeme vyhrát. Hodně nám pomohlo, že Boleslav má perfektní trávník, skvěle připravené hřiště, na kterém se hraje dobře. Máme teď hodně fotbalových a kreativních hráčů, takže můžeme hrát po zemi. Také je jasné, že Bolka není ve své kůži a že měla horší den.

V Boleslavi jste hráli na tři útočníky. Jak vám tahle varianta sedí?

Je důležité, že máme dva zažité systémy, vůbec se v nich neztrácíme. Cítíme se v nich dobře. Troufám si tvrdit, že je máme natrénované. Víme, jak to hrát. Zrovna tahle varianta, se kterou jsme šli na Mladou Boleslav, byla skvělá v tom, že nám dobře pracovala obrana se zálohou. Tím, že nás bylo nahoře více, tak jsme se dostávali do šancí, do přechodových fází. Byli jsme nebezpeční. Každý systém je variabilní. Vypadá, že hrajeme na tři útočníky, ale v obranné fázi se dostáváme hodně dolů. Je tam hodně přeběhů.

Ve druhé půlce hráli po vašem boku cizinci Dramé a Jawo. Jak se domlouváte?

Mluvíme anglicky, základním pokynům rozumí, jsou vnímaví. Lamine (Jawo) je tady déle, Youba je nový, ale tím, že je Francouz, tak je více do evropského fotbalu. Zapadl slušně, ale musí si pořád zvykat, přišel ze druhé ligy. Je ovšem vidět, že je šikovný.

V čem je jejich největší přednost?

Jsou dynamičtí, elastičtí. Spoustu balonů doběhnou, udělají nevšední věci, takže musíte předvídat. Ale víme, co ten druhý přibližně udělá. Pořád to na tréninku pilujeme.

A vyplatilo se. Vítězný gól padl po bleskové souhře vás všech.

Máme šablony, úkoly, které plníme. Jeden z nich je zabíhání za obranu. Kolmé balony jsou pro každého soupeře těžké, když se to dobře provede. Vyšlo to parádně. Přišel kvalitní balon z hloubky pole. Dal jsem si dobrý první do- t e k, takže jsem viděl hru před sebou. Hned jsem vybídl Lamina, který se lehce pohnul do uličky. Tím, že je rychlý, dostal se za obranu a naservíroval míč Youbovi perfektně před prázdnou bránu. Byla to povedená akce.

Sám jste se trefil už v pátém ligovém zápase po sobě. To je váš rekord, že?

Beru to tak, že je nová sezona, že to není pětkrát za sebou. Ale je to pěkné. Když vezmu i poslední tři kola minulé sezony, je to pecka. Ale důležitější jsou body týmu a v Boleslavi se to povedlo, předtím proti Slovácku ne. Jsem rád, že body přibývají. Když se na nich podílím, je to příjemné.

Ceníte si gólů z penalty stejně jako ze hry?

Nechci se rouhat, už pár lidí mi říkalo, že bych mohl dát gól nejen z penalty. Je to standardní situace. Určitě to není jednoduché, pracují nervy. Člověk se musí koncentrovat a mít strategii. Jsem rád, že jsem obě proměnil. Dostanu se do šancí i ze hry, bohužel se mi je nedaří proměnit. Doufám, že se to třeba otočí. Ale vážím si i branek z penalty. Je to gól jako každý jiný.

Z posledních šesti branek jste čtyři dal z penalty. Považujete se za specialistu?

To ne, ale mám zkušenosti a pár jsem jich nakopal, což je velká výhoda. Penalty v tréninku nebo přátelácích se sice těm v zápasech nevyrovnají, ale je důležité je neustále pilovat. Brankáři moje penalty vidí na videu a budou se na mě připravovat jako na každého exekutora. Pořád je trénuji, abych byl v ten daný moment lepší než gólman.

Kolik jich nakopete v tréninku?

Jeden den v týdnu si vezmu balon a dám si pět šest penalt. V zápase jdu do ní vždycky s nějakou strategií. Dívám se, který brankář stojí v bráně, vím, kam nejčastěji skáčou. Chci být o krok před nimi. Nepodceňuji situaci.

Poslední dvě penalty jste kopl vždy na opačnou stranu. Podle čeho se rozhodujete?

Nechci to úplně do detailu prozrazovat, do novin to nepatří. Mám svoje finty, které trénuji a používám. Musím zaklepat, zatím fungují.