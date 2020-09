Postup jsem Brnu přál. Teď ho chci porazit, říká zlínský bek Simerský

Pro Zbrojovku mají oba slabost. V jejím dresu sbírali první ligové minuty. V neděli ale budou zlínští stopeři Dominik Simerský a Petr Buchta bránit jejich útočným nájezdům.

„Zbrojovku s Buchtičem sledujeme, hráli jsme tam spolu v dorosteneckých letech. Už jen kvůli tomu ji budeme chtít porazit,“ říká Simerský před nedělním derby na Letné.



Návratem do první ligy vám udělala Zbrojovka radost, že?

Přál jsem jim to. Brno jako klub si zaslouží hrát ligu. Sice postoupili nestandardním způsobem, ale tak to je a není to poprvé. Pro nás je to další moravské derby.

Od vašich dob se Brno totálně proměnilo. Všiml jste si?

Hráče znám, ale už tam nehraje nikdo, s kým jsme nastupovali. Jediný, koho znám, jsou trenéři - asistenta Maléře a trenéra brankářů Doležala.

Proč jste vůbec Brno opustil v létě 2012?

Bylo to podobné jako letos. Skončili jsme ve druhé lize čtvrtí a nakonec postoupili administrativně. Jenže v té době jsme netušil, že to tak dopadne, proto jsem v zimě přestoupil do Jablonce a na jaře hostoval v Brně.

První vítězství sezony bylo vítanou vzpruhou, že?Brno je nováček ligy. Budete favoritem zápasu i vzhledem k tomu, že doma získalo ze dvou utkání jen bod?

Oba její zápasy jsem sledoval. Se Spartou je to vždycky těžké, neměli co ztratit. S Bohemkou k zápasu přistoupili zodpovědněji, hlavně odzadu. Od toho se budou chtít odrazit do dalších kol. Bude to houževnatý soupeř. Nedávno jsme s nimi prohráli generálku na ligu. Nečeká nás nic jednoduchého. Viděli jsme, že to je rovnocenný ligový soupeř. Ale jsme doma, budeme chtít vyhrát a potvrdit body z Mladé Boleslavi.

Zlín vs. Brno Zápas 3. kolo fotbalové ligy se hraje v neděli od 16.30 hodin, online reportáž můžete sledovat zde. PŘEDPOKLÁDANÉ SESTAVY

Zlín: Dostál - Simerský, Buchta, Procházka - Fantiš, Conde, Hlinka, Jiráček, Matejov - Poznar, Jawo.

Brno: Šustr - Štepanovský, Černín, Šural, Moravec - Vaněk, Čermák, Sedlák, Fousek - Přichystal, Růsek. Absence: Vraštil, Vyhnal - Kryštůfek, Bariš, Kotula (všichni zranění), Dreksa, Přichystal, Šural (všichni nejistý start). Rozhodčí: Pechanec - Pečenka, Bureš - Adámková (video). Vzájemná bilance: 26 zápasů, deset výher Brna, sedm remíz, devět výher Zlína, skóre 30:37. Poslední zápas: 1:1.

Vynahradili jsme si domácí derby se Slováckem, které se nám nepovedlo výsledkově. Minimálně na bod jsme podle průběhu a šancí měli. Trochu nás to uklidnilo. Ale pokud nezvládneme domácí zápas s Brnem, tak jsme body v Boleslavi nahonili k ničemu.

Navíc příští týden hrajete na hřišti rozjeté Sparty.

I proto je to důležitý zápas. Ale hlavně je to domácí utkání se soupeřem, který je hratelný.

V Boleslavi se poprvé ve zlínském dresu trefil váš stoperský kolega Buchta, zatímco vy jste dal za Fastav už dvě branky. Připomněl jste mu to?

V kabině na to přišla řeč. Ale hlavně to byl důležitý gól. Když mu to začne padat, nebudeme se zlobit, přestože je to sváteční střelec. (úsměv)

S Václavem Procházkou jste teď vytvořili výjimečně zkušenou trojici stoperů. Jak jste si sedli?

V Boleslavi jsme nastoupili vzadu ve trojce, ale záleží na trenérovi, jaké rozestavení zvolí, jestli v tom budeme pokračovat, nebo přejdeme do čtyřky. Venca přišel jako zkušený a hlavně pořád hodně kvalitní hráč. Určitě mu pomůže.

To mohou i diváci, kterých mohou dorazit až tři tisíce. Věříte, že se nebudou bát přijít do hlediště?

Jsme rádi, že se to začíná postupně uvolňovat a snad to bude pokračovat. Pro nás je to pozitivní zpráva, aspoň bude stadion trochu plnější. Zase se bude podobat zápasům, které všichni známe. Bez atmosféry je to komorní, lidé dodají utkání jiný náboj, než když na stadionu nejsou.