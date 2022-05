Stínadla se vlnila, záchrana je blízko. Teplicím vyšla sázka na důraz

„Když jsem viděl 1. půli, říkal jsem si, že to bude těžké, nakonec máme skvělý výsledek. Ale je to jen poločas, první krok, musíme udělat ještě jeden,“ neslaví předčasně teplický trenér Jiří Jarošík.

A jeho vlašimský protějšek Martin Hyský hned varoval: „Doma jsme hodně silní a věříme si. Teplicím to hodně znepříjemníme a doufám, že v sobě dokážeme probudit touhu a víru, že postup ještě není ztracený. Kabina má charakter a ví, jakou sezonu máme za sebou. Byla by škoda to zabalit a říct si, že máme už hotovo. Je spousta příkladů, kdy se v poháru povedlo takový výsledek otočit.“

7 tisíc diváků přišlo do Teplic na první duel baráže

Z úvodního náporu Teplice vytěžily tyč po utěšené ráně Hyčky, ale postupně uvadaly a Vlašim se snažila rozkvést. Z křeče skláře vysvobodil „last minute“ gól: dlouhý nákop brankáře Grigara propadl za vlašimskou obranu na dravce Fortelného, který práskl do míče a dal na 1:0 v posledních vteřinách 1. půle.

„Abychom vyhráli, musí nás držet Grigar, dneska přidal i něco navíc, asistenci, to je skvělé. Není to ani o věku, drží dlouhodobě formu,“ smekl Jarošík.

Poločasové vysunutí Shejbala z levého kraje zálohy na křídlo domácí oživilo stejně jako nástup střídajícího patriota Mareše. Oba měli šest minut po pauze nohy v dalším zásahu Fortelného, který střílel ze středu vápna, pak Shejbal nacentroval na hlavu Mareše a zkušený útočník rozpumpoval teplické publikum. Pak měl ještě dvě tutovky.

„Vysunutí Shejbala se povedlo. Ze začátku se hledal, protože toho po zranění nemá moc odtrénováno. Jak se dostal do tahu, dával parádní centry. Měl na výhře velký podíl!“ chválil Jarošík a Mareše zrovna tak: „Ledeckého jsem střídal, protože dva dny zpátky měl střevní virózu. Potřebovali jsme vpředu udržet míč, což Mary splnil skvěle.“ A za hrdinu byl i dvougólový Fortelný. „Potřebovali jsme, aby náš středový trojúhelník držel míč a diktoval tempo. Od 20. minuty se to moc nevedlo, po pauze už jsme do toho vstoupili líp,“ ocenil Jarošík.

Ale pozor, výsledek v některých pasážích visel na vlásku. Za bezbrankového stavu soupeř dvakrát skláře vyděsil. A když domácí vedli 2:0, zasloužil by Grigar za zmaření Zlatohlávkovy šance zlatou medaili; nohou stoprocentní šanci vyrazil.

„Ani bych neřekl, že to je krutý výsledek. Teplice nás přehrály důrazem. A taky jednoduchým fotbalem, kterému jsme se přizpůsobili. Nehráli jsme kombinačně, jak umíme,“ litoval Hyský. „Asi to bylo nervozitou, pro většinu z nás to byl největší zápas kariéry.“

Na boj předposledního prvoligisty a stříbrného druholigisty zavítalo 7 145 fanoušků. „Musíme jim poděkovat, takovou návštěvu jsme nečekali ani v nejbujnějších představách,“ užasl marketingový šéf sklářů Martin Kovařík. Odveta ve Vlašimi vypukne v neděli ve čtyři odpoledne, Teplice zachrání i porážka o dva góly. Při tříbrankové se prodlužuje.