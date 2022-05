Baráž je referendum o teplickém fotbale, burcuje fanoušky ředitel klubu

Teplice zakončily nadstavbovou část ligy sobotním domácím krachem 0:2 s Pardubicemi, ale nasadily improvizovanou sestavu. Drtivou většinu opory šetřily na baráž, v níž se utkají s Vlašimí, druhým celkem druhé ligy. Ve čtvrtek od 17 hodin začnou sérii doma, odveta u soupeře je plánovaná na neděli.

Kdyby skláři žuchli o patro níž, region by už neměl žádného prvoligového účastníka. Mládežníci by přišli o vzory, fandové na Stínadlech o zápasy se svatou trojicí českého fotbalu Slavia, Sparta, Plzeň.

„Když vidíte, co se v našem regionu děje ve fotbale a hokeji, jak je situace hrozná,“ zmínil teplický kapitán Jakub Mareš sestup hokejového Slovanu Ústí a fotbalové Army Ústí z druhých nejvyšších soutěží, „tak nehrajeme jen za Teplice a za sebe, ale i za celý kraj. Chceme, aby tady vrcholový sport zůstal pro děti. Pro jejich výchovu je to lepší.“

I proto ředitel Řepka prosí příznivce o pomoc v baráži. Vstupné bude zdarma, stejně tak pivo pro první tři tisíce diváků. „Oslovujeme všechny školy, fotbalové i sportovní kluby nejen v Teplicích, ale v celém Ústeckém kraji, aby na zápas dorazily a přenesly svoji energii na hráče. Ligy v Teplicích se nevzdáme!“ burcuje na klubovém webu Řepka před nejdůležitějšími bitvami sklářů za poslední léta.

Patlat se v tom, co je dovedlo do krizové situace, se zatím klubový ředitel zdráhá. „Celé jaro bylo jako na houpačce. Po skvělém startu přišla zranění, ztráta formy a bohužel jsme se nakonec dostali na stejnou pozici, kde jsme jaro začínali. Ale času na analýzy, rozbory a hodnocení bude ještě hodně. Nyní je rozhodující, že máme vše stále ve vlastních rukách, a téhle šance musíme využít,“ hlásá Řepka. „Musíme v baráži dokázat, že Teplice do nejvyšší soutěže patří.“

S baráží o 1. ligu mají skláři nemilé zkušenosti. V sezonách 1979/80 a 1980/81 ovládli druhou nejvyšší soutěž, ale v prolínacích bojích s vítězi druhé skupiny neuspěli. Poprvé je rozesmutnil Hradec Králové, podruhé Vítkovice.

„Baráž jsem nikdy nezažil, je nepříjemné, že jsme do ní spadli. Musíme se všichni v klubu vzchopit, dát ego stranou. A udělat všechno, aby Teplice příští sezonu hrály opět ligu,“ vyzývá zkušený útočník Mareš. „Víme, že sezonu jsme zpackali, dvojutkání s Vlašimí pro nás bude těžké po psychické stránce. Musíme to zvládnout, dát hlavy nahoru.“

Žlutomodří působí v nejvyšší soutěži nepřetržitě od ročníku 1996/97, tedy 26 sezon v kuse, historické stříbro slavili v roce 1999, pak fanoušky bavili i v evropských pohárech.