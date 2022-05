Šéf Teplic půjde na kobereček. Ale teď musíme zvládnout baráž

„Baráž je strašák, ale teď se této překážce musíme postavit čelem a zvládnout ji! Hráčům jsem řekl, že kvalita kádru a zkušenosti jsou na naší straně, takže pokud k tomu přidají i tolik potřebnou bojovnost, baráž zvládneme a první ligu pro Teplice uhájíme,“ věří předseda představenstva Šedlbauer.

A prosí příznivce o podporu; skláři doma hrají ve čtvrtek od pěti odpoledne, odveta je ve Vlašimi v neděli. „Naprosto chápu rozhořčení fanoušků po sportovně velmi nepovedené sezoně, ale nyní bych si je dovolil požádat, aby ve čtvrtek přišli pomoci hráčům, protože jde opravdu o hodně. Přál bych si, abychom tento týden táhli všichni za jeden provaz a společně baráž zvládli. Až se baráž dohraje, uděláme velké setkání s fanoušky přímo na stadionu, kde se nás mohou na cokoliv zeptat a my se jim budeme všechno snažit otevřeně vysvětlit a popsat,“ slíbil na klubovém webu.

Setkání s fanoušky je plánováno na úterý 24. května. „Já ani moji kolegové z vedení klubu se odpovědnosti nezříkáme, proto svoláváme toto setkání, abychom s fanoušky mohli vše probrat. Připravíme také možnost položit dotazy anonymně předem a my je na setkání všechny zodpovíme, protože chápu, že někdo nemusí chtít pokládat nepříjemné dotazy tváří v tvář.“

To v druholigové Vlašimi jsou po postupu do baráže v úplně jiné náladě. „Radost a emoce, které zažíváme, jsou nepopsatelné. Budeme si to pamatovat do konce života,“ říkal klubovému webu vlašimský trenér Martin Hyský. „Ještě ale nejsme na konci naší cesty. Je to jen krůček a část splnění cíle, který jsme si v kabině dali. Netajili jsme se tím, že chceme postoupit. A uděláme vše, abychom baráž zvládli.“