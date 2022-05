Chceme Spartě a Slavii rozehrát další kluky, plánuje teplický šéf Řepka

Jaká byla?

Se vším všudy náročná. Měli jsme na víc, než co jsme předvedli. Jsem samozřejmě šťastný, že jsme první ligu pro Teplice zachránili. Lidi píšou, teď se pořádně opij, ale já si spíš říkám, že si musíme sednout a začít připravovat příští sezonu, abychom takto zase nedopadli.

Zapochyboval jste někdy?

Teplice jsou o parník větší klub než Vlašim, takže z logiky věci si říkáte, že by to mělo dopadnout dobře. Sportovní hledisko je jasné, ale na hřišti se všechno maže, nuluje, alfu a omegu hraje hlava. Znáte ty filozofické řeči, že Vlašim nemá co ztratit, zato Teplice ano. A bylo to vidět v odvetě, kdy vedla 1:0 a 2:1. Přestože jsme přijeli s náskokem 3:0, nebylo nic jasné.

A trenér Jarošík pak hned avizoval, že tým potřebuje posílit.

Vše začíná i končí penězi. Majitel by si přál, abychom našli strategického partnera, případně nového vlastníka, na tom se intenzivně pracuje. Jestli je na to vhodná doba, to uvidíme. Chtěli bychom přivést někoho silného do Teplic, od toho se vše odvíjí. Nejsme v situaci, že bychom teď koupili čtyři nové hráče. Budeme muset zase sázet na to, že budeme manažersky šikovní. Hodně hráčům končí smlouva. S těmi, o které budeme mít zájem, se budeme snažit obnovit kontrakty. A pak budeme mluvit se Slavií a Spartou, abychom do Teplic našli tak šikovné hráče jako Fortelný, Sejk, Tijani.

Teplický Mohamed Tijani se snaží dostat k hlavičce přes Ahmada Ghaliho z Liberce.

Chcete jejich hostování prodloužit? Byli stěžejními hráči.

Jsou na našem prioritním seznamu. Uvidíme, jestli už dorostli do toho, aby hráli pravidelně ve Spartě nebo ve Slavii. Určitě zkusíme sehnat tento druh hráčů, kteří by zatím v pražských „S“ nenastupovali a my bychom je v Teplicích mohli tak skvěle rozehrát, jako se to povedlo u těch tří.

Umíte si tým představit bez nich?

Jsou to hráči do základu, takže by to bylo hodně složité. Musíme vynaložit maximální úsilí, aby tady od léta byli, nebo abychom sehnali hráče ve stejné kvalitě.

Budete se ohlížet po posilách třeba i ve Vlašimi nebo v Karviné, která sestoupila?

Ve Vlašimi je devět hráčů ze Slavie a jsou zajímaví. Slavia to dělá velmi chytře, dává hráče do 2. ligy a ti ukázali, že jsou konkurenceschopní. Hráli skvělý fotbal. Teď je otázka, jestli není už čas, aby udělali další krok do 1. ligy. I pro Slavii by to bylo dobré z hlediska koncepce, když budou mít Vlašim ve 2. lize a hráči, kteří tu soutěž přerostou, můžou být v Teplicích, v Liberci. Určitě se budeme se Slavií bavit o případných posilách.

Máte v kádru trio Egypťanů z Al-Ahlí. Jak to vypadá s nimi?

V úterý budeme sedět se sportovním sektorem, kde se o kádru pobavíme. Mně osobně se by líbilo postavit sportovní část na třech pilířích, že bychom měli odchovance, pak hráče na hostování ze Sparty a Slavie a nakonec mladé z Al-Ahlí, které má skvělou akademii. Vypiplat je ovšem není snadné, což ukázal zápas s Pardubicemi, v němž nastoupil El Magrábí. Ti kluci sem přijdou ve dvaceti jako juniorští reprezentanti, ale v Evropě je úplně jiná kultura, mentalita i fotbal, možná to bude trvat déle než rok. Taky jde o to, jestli jsme vsadili na správné typy hráčů. A taky asi nezvládli úplně to zatížení, ze tří byli dva zranění.

Teplický trenér Jiří Jarošík během barážové odvety ve Vlašimi.

Jak hodnotíte angažování kouče Jiřího Jarošíka? Přišel koncem září místo Radima Kučery.

My cítili, že je potřeba udělat změnu, vzali jsme sem kluky z regionu. Jirka Jarošík je mladý progresivní kouč, který u nás hrál dva roky, asistent Tomáš Hunal dokonce pět šest. Hráli jsme pod nimi atraktivní zápasy, chvilku to trvalo, než si to sedlo, ale pak jsme dobře zvládli začátek jarní sezony. Potom přišla zranění, covid, virózy a jak to vypadalo famózně, tak jsme se zase dostali do problému. Naštěstí jsme závěr zvládli. Nový realizák dal týmu tvář.

Jak psychicky náročná byla pro vás osobně baráž?

Dobře mi nebylo, protože člověk je nad propastí a stačí drobný krůček vedle... trošku mě uklidnila domácí výhra 3:0, hráči to pak vzali dobře, že to ještě není vyhrané, že jde jen o první krok. A taky se to potvrdilo ve Vlašimi, za stavu 1:0 nebo 2:1 jsme se mohli strachovat. Pro mě osobně to bylo hodně psychicky náročné, teď budeme pracovat na tom, abychom se do této fáze zase příští rok nedostali.

Fanoušci vás baráži podrželi, ale jinak vás především na sociálních sítích dost kritizovali.

Musím hrozně moc fanouškům poděkovat za domácí barážové utkání. Kdyby jich nepřišlo tolik a neudělali takovou atmosféru, těžko bychom vyhráli 3:0. A ve Vlašimi zase to stejné. Je to z ruky, přesto přijeli. Mluvil jsem o nějakém referendu o teplickém fotbale a ukázalo se, že lidé tady ligu chtějí a že si ji zasloužíme. Pro nás je to závazek, abychom sehnali peníze a vytvořili dobrý tým, konkurenceschopný. Když se podívám na současný kádr, tak si nemyslím, že bychom měli být předposlední, ale je otázka, jak se s tím popereme a jak to poskládáme na novou sezonu. Přijdou noví hráči, hladoví, bude na realizáku, aby to dali zase nějak dohromady.

Měl jste před baráží i scénář B, tedy druholigový?

Napadne vás to, i když jsem si to nepřipouštěl. Věřil jsem, že máme dost zkušený kádr, abychom to ustáli. Se vším by se člověk musel poprat.

Kdyby Teplice sestoupily, už by v kraji nebyl žádný ligový tým.

Nevím, jestli apelovat na politiky. Je jasné, že za úspěchy nebo neúspěchy si můžeme hodně sami. Je to ovšem k zamyšlení. Ústecká Arma ještě možná doufá v administrativní záchranu, ale spíš půjde do třetí ligy. Ve druhé zbývá Varnsdorf, je taky velký otazník nad hokejovou Vervou Litvínov, i ona může mít do budoucna velké problémy. Pak je tu otázka pro politiky, jestli nepomoct sportu v regionu víc, abychom měli být na co hrdí. Nechceme peníze na profesionální sport, ale na mládež. Mohli by přemýšlet, aby podpořili talenty napříč regionem, společně bychom mohli vybudovat třeba krajské centrum talentované mládeže.

Na sobotu se chystá velká rozlučka s klubovými ikonami Ljevakovičem, Rezkem i masérem Poustkou. Jaká bude?

Hlavně jsem si přál, abychom tu rozlučku nepokazili tím, že spadneme a na Stínadlech zažijeme 28. května pohřeb. Jsem rád, že to dopadlo dobře a můžeme to oslavit. S Honzou Rezkem i Admirem Ljevakovičem počítáme do budoucna. Mají srdce i potenciál, Honza studuje profilicenci, Admir trenérské áčko, mladí kluci v rezervě se učí z jejich zkušeností, když hrají vedle nich. Až si jednou někdo přijde pro Jirku Jarošíka, mohou ho třeba nahradit.