Teplice si sezonu prodlouží baráží. Jarošík: Naštve to, vše ostatní nám nahrávalo

„Jeli jsme sem pro šanci. I ostatní výsledky byly pro nás ideální... A my dostaneme gól v devadesáté minutě. To je neskutečné. Takto utkání dohrávat, darovat gól soupeři a jít tím pádem do baráže,“ povzdechl si teplický trenér Jiří Jarošík.

„Naštve to. Vše nám nahrávalo, že bychom to mohli doma v posledním zápase (s Pardubicemi – pozn. red.) zlomit, otočit na naši stranu. Ale bohužel,“ řekl teplický záložník Alois Hyčka. „Sezonu si tak prodloužíme. Doufám, že zabojujeme a ligu v baráži zachráníme.“

Karvinští neměli s Teplicemi slitování. „Neřešíme, koho pošleme do baráže, díváme se sami na sebe a chceme uhrát co nejlepší výsledky,“ uvedl Bohumil Páník, trenér sestupující Karviné. „Jsem rád, že jsme se doma s ligou neloučili prohrou.“

Jarošík gól v poslední minutě přičítá nedůslednosti. „Jeden ze soupeřů centruje a druhý je sám na malém vápně u přední tyčky, to se nemůže stát,“ mrzelo kouče.

„Po dlouhé době jsme vedli, nedotahovali jsme soupeře, ale ani tak jsme zápas nedotlačili k výhře,“ řekl Hyčka.

Pro Teplické je závěr první ligy o to větším zklamáním, že do její jarní části vstoupili výborně a z téměř beznadějné patnácté pozice se dotáhli na protivníky před sebou. Do nadstavby šli z 12. příčky.

„Jenže v nadstavbě jsme jen dvakrát remizovali, což je málo,“ prohlásil Hyčka.

„Na jaře jsme začali šlapat, vyhrávat, věřit si, ale pět důležitých hráčů se nám zranilo, onemocnělo a rázem jsme nebyli konkurenceschopní, nedokázali jsme je nahradit. V nadstavbě máme dva body ze čtyř zápasů, takže se nemáme o čem bavit,“ konstatoval Jarošík.