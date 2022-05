Do Teplic pro tři body. Jejich situaci řešit nesmíme, říká pardubický Patrák

„Na to nemůžeme vůbec myslet. Musíme do Teplic jet pro tři body,“ velel na klubovém webu útočník Pardubic Vojtěch Patrák.

Dvaadvacetiletý hráč vypůjčený z pražské Sparty se minule dočkal prvního gólu za Pardubice, prosadil se ve 39. minutě po parádním pasu od kapitána Jana Jeřábka. Příliš velkou radost z toho ale nakonec neměl.

„Vůbec si neuvědomuji, že jsem ten gól dal. Především mě mrzí, že ještě musíme bojovat v Teplicích,“ litoval Patrák.

Záchrana FK Pardubice * Výhra Pardubic v Teplicích bez ohledu na ostatní výsledky. * Remíza Pardubic bez ohledu na další výsledky. * Prohra Pardubic a prohra Jablonce ve Zlíně. * Prohra Pardubic a jakákoliv bodová ztráta Bohemians s Karvinou.

Remíza se Zlínem Pardubicím na jistou záchranu stačila. Gejzír prvotního Patrákova nadšení však přestal tryskat ve chvíli, když se po konečném hvizdu podíval na ostatní výsledky.

„Už jsem viděl, že Jablonec vede doma s Bohemkou 1:0, najednou 94. minuta a srovnáno... V tu chvíli si říkáte, proč zase my,“ smutnil Patrák.

O to víc jej štvalo, že Pardubice proti Zlínu vedení nabyté v prvním poločase neudržely. Patnáct minut před koncem jej zrušil Dominik Simerský. „Po gólu na 1:0 byla naše záchrana nadějná, mohli jsme to dohrát. Ale inkasovali jsme a pak už to bylo složité. Nohy byly těžké, protože do té doby jsme do toho zápasu dali úplně všechno,“ popisoval Patrák. „V Teplicích to máme alespoň ve svých rukách,“ dodal.

K pardubickému klidu vede několik scénářů, nejjistější bude výhra. Tu Východočeši proti Teplicím urvali v minulém utkání v základní části (2:0) i ve všech předchozích.