Jarošík: Když zápasy s Vlašimí nezvládneme, nemáme v lize co dělat

Měl jste z potenciálních soupeřů pro baráž žebříček od nejpřijatelnějších?

Všichni tři aspiranti na baráž, Vlašim, Opava a Líšeň, měli dobrou sezonu, hráli nahoře. Po očku jsme je sledovali, věděli jsme, že můžeme do baráže spadnout. Vždycky to bude o nás, jak budeme hrát my. Čekají nás poslední dva zápasy a už není kam couvat. Já říkal, kdo to bude, ten to bude. Nekalkuloval jsem. Nakonec to dopadlo na Vlašim, kvůli cestování dobré. A v Opavě by na poslední zápas přišla spousta diváků, by to bylo těžší.

Co o Vlašimi víte?

Všechny týmy, které mohly být v baráži, známe, my jako realizační tým jsme působili ve 2. lize. Viděli jsme poslední utkání Vlašimi a doufám, že se to bude hodit.

Jaké má trenér Martin Hyský ve Vlašimi mužstvo?

Ten tým se mi líbí, je pracovitý, hraje náročně, snaží se hrát fotbal. Ani jeden z nás nebude betonovat. Ať se ukáže, kdo je lepší.

Než jste přicházel do Teplic, říkal jste, že kvalita 1. ligy je jinde. Projeví se to, nebo baráž rozdíly smazává?

Rozhodne psychika, aktuální forma, extra motivace pro Vlašim, že by chtěla udělat krok do ligy, pro nás extra motivace, že v ní chceme zůstat. Přimotávají se do toho zranění. I když jde o hodně, oba týmy chtějí hrát fotbal. My jsme ligový tým a ligoví hráči, takže na nás bude daleko větší tlak než na Vlašim. Kluci si doufám uvědomují, že se hraje o všechno.

Začínáte doma. Je to nevýhoda?

Nevím, jestli je lepší začínat venku. Zaplaťpánbůh že nejedeme do Opavy, už jsme byli v Karviné, Zlíně, dost jsme cestovali. Uvidíme, jestli se bude moct hrát ve Vlašimi kvůli VAR, prý tam nemůže být, možná se to ještě změní.

V posledním kole proti Pardubicím (0:2) jste protočil sestavu na devíti místech. Šetřil jste hráče na baráž?

Vyměnili jsme skoro celou jedenáctku, hráli kluci, co tolik nenastupují nebo patří do béčka. Pět jich debutovalo, snažili se. Nebylo potřeba je motivovat, všichni byli nažhavení. Samozřejmě zápas ovlivnilo, vedle koho hráli. Nemám rád nějaké šetření hráčů, ale my museli přihlédnout ke zdravotnímu stavu. Hodně kluků se vrátilo po zranění a nechtěli jsme riskovat, protože baráž bez pěti šesti důležitých hráčů neuhrajeme. Rozhodli jsme se, že jim dáme volno. V pondělí se další dva uzdravení přidají do tréninku.

Zaujal vás někdo z mladých?

Chaloupek splnil nějaké očekávání, je vidět, že si věří, že už ligu hraje. Hora taky nepodal špatný výkon, ale jsou to obrovské schody z třetí do první ligy. Navíc se hráli s týmem vedle nás, být to s někým z první trojky, byl by rozdíl ještě výraznější. Bulmaga byl taky dobrý. Ale těžko hodnotit, když hráli mladí vedle sebe, všem je dvacet a nemají ani jeden ligový start.

Už jste neměli o co hrát. Jak vás takové zápasy baví?

Z naší strany šlo o čest. Mrzí mě, že se blíží vrchol sezony a my hrajeme o nic, jen o prestiž. To nemám rád. Ale je to naše chyba, že jsme si v minulém kole nechali v Karviné dát vyrovnávací gól v 90. minutě. Nebýt toho, ještě by bylo o co hrát. Ve finále jsme tam, kde jsme, tedy v baráži, oprávněně. I když nás ovlivnilo zranění několika klíčových hráčů, což bylo zásadní pro to, kde jsme teď.