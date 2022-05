Karviná se loučila s ligou, fanoušci na to zvědaví nebyli

Loučení sestupujících fotbalistů MFK Karviná s první ligou na domácím hřišti bylo hodně smutné. Výkon špatný a v hledišti pouhých tisíc diváků.

„Pro některé hráče to byl poslední zápas tady na stadioně, takže se chtěli rozloučit vítězstvím. Bohužel to nevyšlo,“ řekl karvinský asistent trenéra Jan Somberg.

Zřejmě pro většinu karvinských fotbalistů byl úterní duel rozlučkovým s domácím hřištěm, jelikož první ligu nezachránili a k tomu jich je spousta v klubu jen na hostování.

Baník může rozhodnout o titulu

Fotbalisté ostravského Baníku v posledním domácím utkání sezony ve středu od 19.00 hostí Slavii Praha. V neděli první ligu zakončí v Plzni...

Výrazně tak mohou promluvit do boje o titul, o nějž bojují jejich nadcházející protivníci.

„Naše úloha je oběma zkomplikovat boj o mistrovskou příčku, a to je i náš cíl,“ řekl ostravský útočník Ladislav Almási. „Slavia nic nepodcení, ale pro nás to je poslední domácí zápas sezony, takže by bylo pěkné uspět.“

Ostravský trenér Tomáš Galásek odmítl, že by Baník rozhodoval o něčím titulu. „My se hlavně musíme sami zlepšit a dostat do hráčů sebevědomí, aby měli čistou hlavu a odvahu, jakou má Hradec Králové celou sezonu a zejména v nynější nadstavbě, kdy se nikoho nebojí,“ podotkl Tomáš Galásek.

Počítat ale nemůže se stoperem Ladislavem Takácsem, jenž je v Baníku na hostování právě ze Slavie Praha a podle smlouvy proti ní nesmí nastoupit.

Minule Baník doma se Slavií remizoval 3:3, když po první půli prohrával 0:2. „Každopádně to bude svátek fotbalu. A ve vynikajících podmínkách, jaké nabízí zdejší hřiště,“ upozornil Galásek. „Doufám, že budeme hrát odvážně.“

A přeje si, aby přišlo co nejvíce diváků. „S jejich podporou snad uvidíme dobrý fotbal,“ podotkl. „Čím víc fandů přijde, tím lépe,“ dodal Ladislav Almási.