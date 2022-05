Řízek: Baráž o udržení? Pro Teplice je to další zápas století

„Od předkola Ligy mistrů v roce 1999 je tohle pro Teplice další zápas století!“ zvolal Marián Řízek, aktér velkých bitev s Borussií. „Věřím Teplicím, ale zápasy neskončí výrazným rozdílem a rozhodne až odveta,“ míní Přemysl Bičovský, další legenda sklářů.

ONLINE: Teplice vs. Vlašim podrobná reportáž od 17:00

Žlutomodří baráž rozehrají dnes od pěti odpoledne na Stínadlech, Vlašim si sváteční duel užije v neděli. Vítěz má prvoligovou místenku, poražený oči pro pláč. „Teplice svojí kvalitou do ligy patří. Ukázaly ji třeba v Plzni, u mistra ligy, kde prohrály jen kvůli rozhodčímu,“ věří svým barvám Bičovský.

Marián Řízek

Také Řízek je optimista. „Viděl jsem poslední zápas Vlašimi s Opavou, nehrají špatně, snaží se kombinovat, ale myslím si, že Teplice to zvládnou, jsem o tom přesvědčený na 100 procent. Kdyby neporazily Vlašim, nemáme se o čem bavit. Ale fakt tomu věřím hodně, že to dopadne dobře.“

Ačkoli Vlašim nemá na rozdíl od druhého barážisty Opavy takový zvuk, skončila nad ní na 2. místě. „Celou sezonu odehrála stabilně, jsou tam mladí kluci a polovina z nich ze Slavie, takže i oni mají kvalitu,“ nepochybuje Bičovský.

Teplice budou muset bitvy zvládnout hlavně po psychické stránce. „Je jasné, že Teplice musí víc než Vlašim, proto asi udělaly volný vstup na zápas. Snad tam přijdou nějací lidé a pomůžou jim. Na prvním utkání hodně záleží, kdyby Teplicím nevyšlo, už budou pod takovým tlakem, že se hraje špatně. Ale pořád je to 1. liga a nějaký rozdíl tam je,“ je přesvědčený Řízek.

Psychický balvan vnímá i Bičovský. „Na hlavu budou tyhle zápasy velmi těžké, už je to buď – anebo. Zaručeně to pro Teplice nebude snadné,“ tuší exreprezentant.

Řízka štve, že se Teplice vůbec do stresující baráže zřítily. „Je chyba, že to takhle dopadlo. Závěr sezony jim vůbec nevyšel výsledkově, v nadstavbě dopadly jako Slavia. Kouč Jirka Jarošík měl mraky zraněných, a když se ta sestava točí moc, vždy to nestojí za nic. A může to být třeba v bundeslize.“

Nebýt zranění, Teplice by se pohybovaly v tabulce jinde, myslí si i Bičovský. „Když vám vypadne pět šest lidí ze základní sestavy, máte problém, tedy pokud nejste Sparta, Slavia nebo Plzeň. Šlo o zásadní důvod špatných výsledků. Promotávat se zraněními a nemít ustálenou sestavu, to je problém i pro zkušeného trenéra. Další příčinou nevýrazné sezony bylo neproměňování šancí, kterých mívali dost. A taky dostávali blbé góly v začátcích nebo koncích utkání,“ shrnuje Bičovský, co za letošní mizerií sklářů stálo.

Pokaženou skupinu o záchranu ale musí Teplice rychle hodit za hlavu a soustředit se na baráž. „Určitě se tam přijedu podívat a doufám, že Teplice zachrání celý region, když vidím, jak dopadl v Ústí fotbal a hokej... kdyby spadly ještě Teplice, tak už tady nebude vůbec nic. Jedním slovem, bylo by to v pr... Na ligu v Teplicích je navázáno všechno, sponzoři, hráči, mládež,“ hrozí se pádu Řízek. „Ale znovu říkám, jsem přesvědčený, že to dopadne dobře.“

Udržet 1. ligu nejen pro Teplice, ale celý Ústecký kraj považuje také Bičovský za zásadní. „Mladí fotbalisté by ztratili vzory, které mají v ligových hráčích. Nic proti druholigovým mančaftům, ale byl by rozdíl jít koukat na Varnsdorf nebo Slavii. Navíc bůhví, za jak dlouho by se vyškrábaly zpátky,“ děsí se Bičovský sestupu. „Doufám, že když je volný vstup, přijde tým podpořit spousta lidí, i když si je Teplice posledními výsledky moc nezískaly.“

Volnou vstupenku si musí fanoušci vyzvednout na pokladně, aby prošli turnikety. První tři tisícovky domácích diváků dostanou pivo zdarma. Na odvetu do Vlašimi se rozhodlo vedení FK Teplice vypravit autobus fanoušků.