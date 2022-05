Miniderby pražských „S“ v baráži. Slavii to nechceme dát, hecuje Jarošík

Je to minisouboj Sparta - Slavia?

Mezi trenéry to trošku je a víme taky, že Vlašim má hodně mladých slávistů. Funguje jim to. Všichni měli skvělou sezonu, budou mít další zkušenost z baráže. Není to pro nás jednoduchý soupeř, má kvalitu, musím Vlašim pochválit.

Její trenér Martin Hyský je bývalý slávista, takže se štengrujete?

Nějaké velké hecování nebylo, ale všichni je chceme porážet. My zase máme slávistu Hunala (asistenta trenéra), je to těžký, narážíme. Je to tak, že to nechceme Slavii dát (úsměv).

Váš brankář Tomáš Grigar, další bývalý sparťan, si dokonce připsal asistenci na úvodní gól.

Kolikrát už jsem říkal, že nás musí podržet, abychom vyhráli. Dneska dokonce přidal asistenci, což je skvělé. Není to ani o věku, drží formu dlouhodobě a jsem rád, že v důležitých zápasech ukáže ještě něco navíc.

Jak vy prožíváte baráž?

Po třicátém kole ligy to vypadalo dobře, byli jsme dvanáctí, což byl skvělý výsledek. Ale v nadstavbě o záchranu se nám úplně rozpadla záloha, náš motor. Teď se ti hráči vracejí a je to znát, i když nejsou v optimální formě, protože nejsou rozehraní. Tyhle zápasy se vyhrávají nejen fotbalem, ale také bojovností a nasazením. Těch pět hráčů, co v nadstavbě chybělo, prostě nenahradíte.

Co rozhodlo úvodní zápas s Vlašimí?

Asi první gól, ten byl strašně důležitý. Dobře jsme do toho vstoupili, měli jsme dvě šance, pak se Vlašim otřepala a začala hrát, byla lepší na balonu a my první půli dohrávali v křeči. Nakopl nás ten gól do šatny i druhý chvíli po přestávce. Ale soupeř byl nepříjemný, vítězství se rodilo těžce.

Nakonec je z toho ale hodně slibný náskok do nedělní odvety.

Když jsem viděl 1. poločas, říkal jsem si, že to bude těžké, nakonec máme skvělý výsledek. Ale je to jen poločas, první krok, musíme udělat ještě jeden.

Jak zařídit, aby hráči odvetu nepodcenili?

Máme zkušenější tým, v tom mám výhodu. Říkat něco je zbytečné, všichni vidí a cítí, že to bude ještě náročné. Ale nemůžeme tam prohrát, už to nemůžeme pustit po takovém výsledku.





Jak jste byl spokojen s herním projevem týmu?

Možná bych chtěl lepší fotbal, víc po zemi už odzadu, ale bohužel to nešlo. Jsou zápasy, které musíme vyhrát silou. Určitě je co zlepšovat.

Jak pomohlo vysunutí Shejbala ve 2. půli na kraj zálohy a nasazení dravého Mareše?

Shejbal se ze začátku hledal, taky nemá po zranění moc natrénováno. Posunutí z obrany výš mu prospělo, dostal se do tahu a dával skvělé centry. Měl velký podíl na výhře. Mareš taky. Předtím jsme vpředu tolik neudrželi míče, on to dokázal. Po přestávce už nám fungoval středový trojúhelník v čele s dvougólovým střelcem Fortelným, kluci tam drželi míč a diktovali tempo.

Do hlediště přišlo přes sedm tisíc diváků, fanoušci rozjížděli mexické vlny. Užil jste si atmosféru?

Jsem rád, že přišlo tolik fanoušků a že jsme se jim odvděčili slušnou hrou a výsledkem. Je vidět, že když o něco jde, záleží jim na tom. A přijdou nás podpořit. Moje přání je, aby chodili v takovém počtu pořád. I hráči pak v takové atmosféře nechají na hřišti o nějaké to procento navíc. Ale je to samozřejmě na nás, jak budeme hrát, jak se budeme prezentovat. Každopádně za tu skvělou atmosféru chci lidem poděkovat.