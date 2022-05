ONLINE: Teplice - Vlašim, začíná baráž, senzace druhé ligy usiluje o postup

Odveta je na programu v neděli ve Vlašimi, která ovšem nemá způsobilý stadion pro první ligu. V případě postupu do nejvyšší soutěže by hrála pravděpodobně v Příbrami, nebo by místo mezi elitou přepustila jiným.

Středočeský klub usiluje o premiérovou účast v nejvyšší soutěži, v roce 1978 neuspěl v baráži s Košicemi.

Teplice působí mezi elitou nepřetržitě od sezony 1996/97. Severočechy potkal v závěru tohoto ročníku útlum, o víkendu podlehli Pardubicím 0:2 a v pěti zápasech ligové nadstavby nezvítězili.