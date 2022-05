Hyský: Otočit z 0:3? Liverpool nebo Real to zvládly, příkladů je spousta

Jak sérii otočit?

My dvoukolově nic nehráli, je to pro nás nová zkušenost. Když jsem ještě kopal, se Slavií jsme dostali na hřišti švýcarských Grasshoppers 0:5 v předkole Ligy mistrů, a ještě jsme se snažili uvěřit tomu, že to půjde. Tohle je trošku jiné, o tři góly. Liverpool nebo Real Madrid velké obraty zvládly a neřekl bych, že se to nedá srovnávat. Zase měli úplně jiného soupeře a stejně byli schopní to otočit. Fotbal je takový. My jsme na jiné úrovni, uvidíme, zda Teplice nastoupí sebevědomé a s pocitem, že se nic nemůže stát. To by byla naše výhoda.

Takže minimálně se poperete o výhru, když už nepostoupíte?

Bylo by špatné nevěřit a zabalit to. Já věřím, že mužstvo to neudělá. My jako realizační tým kluky povzbudíme, aby se dostali na vlnu, že jsme zápas schopni odehrát v jiné kvalitě. Porveme se o dobrý výsledek s vidinou, že postup není ztracený.

O tři a víc gólů jste ve 2. lize vyhráli šestkrát. I to vás pohání, byť soupeři neměli sílu Teplic?

Rozhodně. Doma jsme hodně silní a věříme si. V neděli to Teplicím hodně znepříjemníme. Doufám, že v sobě dokážeme probudit touhu a víru v obrat. Uděláme všechno, abychom odehráli poslední zápas úspěšně. Kabina je charakterně v pořádku, ví, co má za sebou, jakou sezonu jsme odehráli. A je spousta příkladů, kdy se v poháru povedlo takový výsledek otočit. Nastavíme se tak, abychom tomu věřili a šli si za tím.

Proč jste ale nezvládli už první duel?

Nevyšel nám herně ani výsledkově, jsme smutní. Pro většinu kluků šlo největší zápas v kariéře, utkání ve 2. lize jsou jiná než ostré v baráži. My s ligovými soupeři hráli jen přípravy. Navíc byla velmi dobrá atmosféra na české prostředí, solidní návštěva. A to všechno jsou pro nás všechny nové věci, i pro mě jako trenéra, já se z toho nevyjímám. Pro mě to byla taky obrovská zkušenost.

Teplice na konci sezony prohrávaly, vy jste vítězili. Štve vás, že jste vašeho lepšího psychického rozpoložení nevyužili?

Mrzí nás to. Karty před zápasem byly jasně rozdané, my moc dobře věděli, že Teplice herně ani psychicky nejsou v pohodě. Ale na nás jednoduchý způsob hry platil. Je potřeba se poučit, určitě si to rozebereme a připravíme se na neděli. Psychologickou výhodu, která byla na naší straně byla, jsme nevyužili.

Herně byl problém v čem?

Na začátku jsme byli hrozně nervozní, šlo vidět, že pro většinu kádru je to nová zkušenost. Bohužel jsme nebyli schopní hrát fotbal, jaký umíme. Kombinačně, držet balon, trošku soupeře si nalákat a hledat mezery na průnikové přihrávky, dostat se za obranu soupeře. Pak se to srovnalo, domácí už neměli takovou sílu, začali jsme být ve hře, zlepšili se, vytvořili jsme si dvě dobré situace. Poločas směřoval k remíze, bohužel v posledních vteřinách jsme nezvládli dlouhý balon za obranu a Fortelný dal domácím hodně klidu. I přes tuhle branku jsem věřil, že náš výkon se zvedne, že odvezeme lepší výsledek.

Jenže hned zkraje 2. půle jste znovu inkasovali.

Po přestávce jsme měli dobré pasáže, ale ne kvalitu na balonu, jak jsme zvyklí. Lehké ztráty, hodně míčů jsme vyházeli pryč. Dvakrát šly Teplice do rychlého protiútoku, nasazení Mareše se jim povedlo, na hrotu měly kvalitu velikou. My si vytvořili jedinou šanci, Zlatohlávek to takhle zblízka musí dávat, nás by to povzbudilo a zápas by byl zajímavější. Jinak jsme nic nevymysleli, už jsme neohrozili branku soupeře, to je velké negativum zápasu. Ani bych neřekl, že to je krutý výsledek, Teplice nás přehrály jednoduchým fotbalem, my tomu přizpůsobili. Domácí to uhráli větším důrazem, to my neměli.

Nastoupí v odvetě senegalský útočník Abdallah Gning?

Věřím, že bude připraven. Je to typologicky hráč, který se hodí do víc soubojových zápasů. V prvním utkání chyběl kvůli lehčím zdravotním problémům.