Jsme připraveni, věří v Ostravě, Karviné i Opavě před startem ligy

O den později ve stejném čase Slezský FC Opava přivítá MFK Karviná.



Fotbalisty čekají dva zápasy týdně, tři během osmi dnů...

„Zažil jsem to například v Trnavě, když jsme hráli Evropskou ligu,“ připomněl karvinský trenér Juraj Jarábek. „Vím, co je to, hrát o víkendu ligu a hned nato v týdnu pohár. Bude to podobné. Mikrocyklus tréninků a přípravy na jednotlivé zápasy bude nabitý. Záležet bude na šířce kádru, rehabilitaci, regeneraci. To vše musíme vyřešit.“ Aby Karvinští měli k dispozici co nejvíce hráčů, tak v minulých přípravných zápasech dávali prostor i fotbalistům z divizní rezervy, pro které už sezona skončila.

„Na všech hráčích ale je vidět, že jim zápasový rytmus chybí,“ upozornil karvinský asistent trenéra Marek Bielan. „S tím, že můžeme využít kluky z béčka, máme docela široký kádr. Ale všichni potřebují hlavně hrát, protože žádný trénink utkání nenahradí.“

Ostravský záložník Milan Jirásek si pochvaluje, že už aspoň odehráli tři přípravné zápasy.

„Vidět se s klukama po dvou měsících a hned naskočit do utkání, by bylo složité,“ řekl Milan Jirásek. „Pauza byla dlouhá, potřebujeme znovu nabrat automatismy. Trénink je úplně něco jiného než zápas.“

Tři duely před pokračováním ligy odehráli všechny tři prvoligové slezské kluby.

„Prověří nás však až samotný start,“ prohlásil karvinský útočník Dávid Guba. „A také jsem zvědavý na různá opatření a doporučení, jako je třeba to, že se nebudeme moci společně radovat z gólu. Pro všechny to bude něco nového, ale pro mě bude hodně těžké udržet emoce, pokud vstřelíme gól.“

Balcárek: Bude to o hlavě

Trenéři všech tří slezských prvoligových klubů jsou přesvědčeni, že kondičně jsou hráči na dohrání sezony v rychlém sledu zápasů připraveni. „Spíše to bude o hlavě,“ domnívá se opavský trenér Jiří Balcárek. „Musíme zapojit všechny hráče, i ty, co máme v béčku.“

O sestavě na nejbližší duel s Karvinou má jasno. „Na jednotlivé posty máme více hráčů, tak jsem jim říkal, že příležitost dostanou všichni. Ten, kdo bude při tom prvním utkání na tribuně, nás v dalších kolech může zachránit,“ uvedl Balcárek. Všichni musejí být připraveni, protože odehrát tři utkání během osmi dnů bude těžké.“

Karvinský záložník Vukadin Vukadinović potvrdil, že zvládat zápasy rychle za sebou bude hodně náročné. „Navíc tady v Česku je to nezvyk,“ podotkl. „Ale trénujeme dobře, i hráčů máme dostatek, tak to snad nebude problém.“

Jen ho mrzí, že prázdné budou tribuny. „Pravidla však musíme respektovat,“ dodal Vukadinović.

Hrát bez diváků je pro Baník velká nevýhoda

„V kabině se budeme muset na zápasy naladit tak, jako by stadion byl plný,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel. „Víme, že lidi v ochozech nebudou, což bude náš handicap, protože od našich fanoušků jsme vždy cítili velkou podporu nejen doma, ale i na každém venkovním utkání.“

To potvrdil ostravský záložník Milan Jirásek. „To, že diváci nemohou na tribuny, je nevýhoda pro mančafty, jako jsme my, za nimiž jezdí fanoušci i ven,“ uvedl.

Jirásek přiznal, že na zápasy bez diváků je těžší se namotivovat. „Ti lidé vás ženou dopředu, jsou velkým povzbuzením, ale nedá se nic dělat. Budeme muset zbytek ligy zvládnout i tak. Nemůžeme se na to vymlouvat, i když je to pro nás velké minus.“