Vukadinovič děkoval za penaltu, Kozla těšilo ostravské zlepšení

Pro fotbalisty ostravského Baníku byl páteční duel v Karviné druhým přípravným v ligové pauze zaviněné pandemií koronaviru. Pro domácí celek prvním. „Trénovat je jedna věc a hrát s tak kvalitním soupeřem druhá,“ řekl karvinský trenér Juraj Jarábek. „Byl to dobrý zápas, hlavně první poločas. Chalani hráli s chutí, do přestávky jsme byli lepší. Po hromadném prostřídání byl nebezpečnější Baník.“

Jarábek si pochvaloval, že příležitost dostali vesměs všichni karvinští hráči. „Navíc hned v sobotu nás čeká další příprava,“ zmínil sobotní utkání na hřišti druholigového Třince. Také to, vzhledem k nynějším omezením, bude bez diváků.

„Byla to velmi dobrá prověrka,“ prohlásil ostravský trenér Luboš Kozel. „Domácí, zejména v první půli, kdy byli až na jednoho hráče v základní sestavě, byli velmi kvalitním soupeřem. Zpočátku měli několik ostrých zákroků a to nás vyburcovalo. Museli jsme přidat, abychom nedostali nakopáno.“

Kozel dodal, že zápas byl svou kvalitou o dva stupně výše než ten předešlý, v němž v úterý Baník porazil Vítkovice 2:0. „Těší mě, že tentokrát jsme si vytvořili daleko více brankových příležitostí,“ uvedl ostravský kouč.

„S Karvinou jsou zápasy vždy ostřejší, i když jde o přátelák. Je to derby,“ upozornil ostravský záložník Milan Jirásek. „Byla to dobrá prověrka. Po období, kdy jsme společně netrénovali ani nehráli, potřebujeme co nejvíce zápasů, abychom před pokračováním ligy zase získali potřebné automatismy.“

„Baník se možná cítil lépe po tom, co už jeden zápas tento týden odehrál, ale první poločas jsme zvládli dobře i takticky,“ řekl karvinský záložník Vukadin Vukadinovič.

Po zákroku na něj sudí v závěru prvního poločasu odpískal pokutový kop a sám Vukadinovič jej proměnil.

„Musím poděkovat Milanovi (Rundičovi), že mi penaltu přenechal, má tak asistenci,“ usmál se Vukadin Vukadinovič. „Nebyl jsem sice na penaltu určený, ale potřeboval jsem se chytit, takže jsem rád, že jsem dal konečně gól, i když brankář (Jan Laštůvka) si na balon trochu sáhl.“

Do dalších ligových zápasů ze slezských klubů zasáhne jako první Baník Ostrava - 26. května od 18.00 v Příbrami. Karvinou hned čeká další derby - 27. května od 18.00 na hřišti Opavy.