Reiter ostravskému týmu věří, trenér Kozel nabádá k ostražitosti

Pauza, v níž ostravský Baník neodehrál ostrý zápas, trvala dlouhých 77 dnů... „To jsem nikdy nezažil,“ prohlásil Rudolf Reiter.



„A naštěstí jsem nikdy nebyl takovou dobu ani zraněný. Byla to dlouhá doba bez fotbalu. Ale bude to pro všechny stejné. Jsem zvědavý, jak se s tím popasujeme. Docela mě překvapil ten sobotní zápas Teplic s Libercem. Přišlo mi, že měl úroveň. Spíše uvidíme, jak to všechno bude vypadat s těmi opatřeními. Na to jsem hodně zvědavý.“

Nebudete se moct pořádně radovat ani z gólu. Bude hodně těžké krotit emoce?

Z tohoto pohledu to bude v podstatě jako přátelák, když to řeknu tak blbě. Asi kdybychom dali gól na 1:0 v devadesáté minutě, tak nebudeme moci po sobě lézt a skákat. (usmívá se)

Ani si nepodáte ruku se soupeři.

Viděl jsem nástup v Teplicích. Byl v rouškách. Hráči je odhodili na lavičce... Také to bylo jako příprava. Ani s rozhodčími si ruku nepodáte.

Jste na pokračování ligy připravení?

Jsme. A doufám, že dobře. Věřím v ten tým. Docela hodně a kvalitně jsme trénovali. Měli jsme docela poctivý plán přípravy už od chvíle, co jsme se připravovali individuálně. V kondici by snad problém být neměl. Uvidíme, jak bude vypadat herní praxe. Jestli to bude chvíli trvat, nebo bude vše fungovat od začátku.

Ostravský záložník Rudolf Reiter zpracovává míč v zápase s Teplicemi.

Takže souhra bude nejsložitější i vzhledem k tomu, že kádr rozšířili další hráči z rezervy, abyste měli pro náročný program připraveno co nejvíce hráčů?

Uvidíme. K tomu se pořád ještě učíme nový styl, který po nás trenér chce, takže i to třeba bude hrát nějakou roli. Opravdu ale věřím, že jsme dobře nachystaní.

Stačily vám tři přípravné zápasy, abyste chytili aspoň trochu herní rytmus a získali jistotu?

Asi by bylo lepší odehrát zápasů více. Bohužel situace byla taková. Na druhou stranu... Více utkání by bylo dobrých, ale byla by to další příprava. Takto už můžeme hrát ostrý zápas, na který se všichni těší. A už nebudou žádné prodlevy.

Čekají vás dva zápasy týdně. Pomůže vám, že budete moci během utkání vystřídat pět hráčů místo dosavadních tří?

Asi jo. Uvidíme, jak se to bude využívat. Pro všechny to bude nové, takže jsem zvědavý, jak to bude fungovat.

Co se dá čekat od Příbrami?

Trenér Kozel nám v neděli o ní něco řekl. Nějaké věci směrem k zápasu jsme v přípravě dělali. Ještě se ale na ně podíváme. Určitě nepůjdeme do zápasu s tím, že bychom o soupeři nic nevěděli. Změnili trenéra, asi trochu i styl. Náš kouč nám o nich řekl docela dost. Budeme na ně dobře připravení. To utkání ale bude hlavně o nás.

Takže půjde i o to, soupeře, který je poslední, nepodcenit?

To nehrozí. Podcenění bych neřešil. To si ani nesmíme dovolit. Navíc když se teď bude hrát bez fanoušků, což bude smazávat rozdíly mezi mužstvy. Koukal jsem na bundesligu a tam, nechci říct, že je úplně jedno, kdo hraje doma a kdo venku, ale už to není tak, že domácí celek je jasný favorit a hosté to mají mnohem těžší. Bude to mít trochu nádech přátelského zápasu, když lidé nebudou v ochozech.

Takže není problém, že začínáte dvakrát venku? Po Příbrami pojedete v sobotu do Zlína.

Není. Naši fanoušci nám samozřejmě budou chybět, protože když rozpoutají peklo, tak je to hlavně doma blázinec. Ale bude to pro všechny stejné. Nebudu říkat, že rozdíly vůbec nebudou, ale nemůžeme si dovolit někoho podceňovat. A je jedno, jestli hrajeme s Příbramí, nebo Slavií. Musíme jít do každého utkání postupně.

Jste čtvrtí. Na co si troufáte? Bude nejdůležitější udržet první šestku?

Chceme být co nejvýše. Teď ale bude rozhodující, když je těch zápasů v krátkém čase tak moc, soustředit se vždy na ten jeden, na ten nejbližší. Pak uvidíme, na co to bude stačit. Ale rozhodně chceme být nejméně do toho šestého místa.