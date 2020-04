Slovácko opouští nejlepší střelec. Zajíc podepsal smlouvu v Ostravě

„Je to perspektivní hráč, který má předpoklady pro další růst. V třiadvaceti letech mít na kontě už dvacet pět gólů v lize, to je velice dobrá vizitka. A i typologicky se nám do týmu hodí,“ řekl na klubovém webu sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski.



Dodal, že důležitým faktorem bylo i to, že na podzim ve Slovácku tvořili velice úderné duo s Ondřejem Šašinkou, který se do Baníku v zimě vrátil z hostování. „Věříme, že by to mohlo fungovat i u nás. Probírali jsme to samozřejmě i s trenérem Lubošem Kozlem a jsme rádi, že se to nakonec povedlo uskutečnit,“ uvedl Jankulovski.

Po obránci Janu Juroškovi, který uzavřel kontrakt už v zimě, je Zajíc další ostravskou posilou z uherskohradišťského klubu. Oběma ve Slovácku k 30. červnu skončí smlouva.

Sedmadvacetiletý Juroška v této sezoně odehrál 12 zápasů a dal jeden gól. Třiadvacetiletý Zajíc v 19 utkáních vstřelil šest branek.



Jan Juroška je rodák z Valašského Meziříčí a v Baníku působil v mládeži. Trenér Luboš Kozel ho zná z Dukly Praha, kde se už dříve sešli.

„Baník je klub s velkými ambicemi. Přestup beru jako krok dopředu v mé kariéře,“ řekl Tomáš Zajíc, odchovanec Slovácka. „Zatím se však pořád naplno soustředím na Slovácko. Jsem připraven pro klub udělat maximum, abychom dobře rozehranou sezonu dotáhli do úspěšného konce.“