Snažil jsem se volno nepromarnit, říká ostravský trenér Kozel

Členové Ligového výboru budou na pondělním zasedání řešit možnosti, zda a jak dohrát první a druhou fotbalovou ligu. „Jak vše dopadne, netuším,“ řekl Luboš Kozel. „Mám asi stejné informace jako všichni. Poslední byla, že můžeme od minulého týdne znovu trénovat a že normální příprava se může rozjet 11. května.“

Kouč vnímá i snahu, aby liga po pátečním uvolnění vládních opatření pokračovala od 25. května. „Ale asi to závisí na tom, jaké budou počty nakažených. Impulzem by mohl být začátek německé bundesligy. Ukázalo by se, že to jde.“

Fotbalisté mají za sebou týden společné přípravy. „Na všech je vidět, že se těšili. Ale i v době, kdy kvůli všem opatřením nemohli, chtěli trénovat,“ podotkl Kozel. „Teď jsou rádi, že mají míč u nohy a jsou v kolektivu. Tréninkové jednotky jsme připravili trochu i soutěživou formou. A je na klucích znát, že nechtějí prohrát. To je pozitivní.“

Byť hráči trénují zatím jen po skupinách, je to pro ně podle Kozla lepší než běhat po lesích. „Mají chuť, ale samozřejmě plnohodnotný trénink to není. Zaplať pánbůh alespoň za to. Snad se to bude dál uvolňovat.“

„Vládě neděkuji“

Někteří fotbaloví funkcionáři až servilně děkovali vládě, že profesionálním sportovcům umožnila trénovat, byť omezeně. „Já vládě neděkuji, ale vím, že to stejně neovlivním. Musíme tolerovat pravidla, která jsou daná. Je otázka, zda by uvolnění nemohlo být větší, nebo by to bylo riskantní,“ podotkl Luboš Kozel.

Dodal, že vždy asi bude nějaká polemika. „Vláda je tu od toho, aby určila pravidla. Za sebe doufám, že to jde správnou cestou a že se omezení budou uvolňovat více. Tím by už mohlo dojít i ke kontaktům mezi hráči a tréninkům ve větším počtu. Až tomu tak bude, budeme vědět, že se blížíme zápasům.“

Nynější skladbu tréninků Luboš Kozel při studiu trenérské licence zřejmě neprobíral... „Ale ano, jsou i cvičení pro méně hráčů,“ namítl. „Jsou pozápasové tréninky, kdy kluci, kteří nemají herní vytížení, trénují druhý den v podobném počtu jako nyní. Nejde o nic úplně nového. Nové je to, že nemůžeme jít do kontaktu. To je omezení.“

Kozel věří, že sezona opravdu opět začne. „Ale nevím, co by se stalo v momentě, kdy někdo z mužstva, klubu bude nakažený, co by to znamenalo pro ostatní.“ A liga téměř jistě bude pokračovat bez fanoušků. „To chceme ze všeho nejméně, protože fotbal se hraje pro lidi a obzvláště pro nás, pro Baník, je divácká podpora velmi významná,“ uvedl ostravský trenér.

Navíc, pokud by se nynější ročník první ligy dohrával, znamenalo by to zvládnout dva zápasy týdně. To už dříve kritizoval opavský trenér Jiří Balcárek s tím, že na tento systém mohou doplatit týmy, které nemají dostatečně široký kádr. Hráčům hrozí karty, zranění.

„Je to určité riziko, protože hráče jsme přes měsíc neviděli, nebyli v plném tréninku,“ připustil Luboš Kozel. „Ani nynější trénink není plnohodnotný a pořád nevíme, jak to bude dál. Kolik času na přípravu bude, zda bychom třeba týden trénovali normálně a poté šli do ligy.“

Potvrdil, že hrát šest sedm týdnů středy a soboty by bylo pro hráče náročné. „Byl by to určitě záhul a někteří by s ohledem na svůj zdravotní stav nemuseli vydržet, takže opravdu budou mít výhodu mužstva se širšími kádry, která mohou střídat více hráčů.“

V případě, že by se sezona dohrála v červenci, dalo by se volně navázat na novou, která měla startovat v půlce července? „Slyšel jsem, a jde o rozumný názor, že by další sezona mohla začít v záři po reprezentační pauze. V takovém případě by byl prostor i pro nějakou přípravu, případně i volno, takže bychom nemuseli přejít z jednoho ligového ročníku do druhého.“

Předešlých pět volných týdnů Luboš Kozel trávil podobně jako fotbalisté. „Chodil jsem si zaběhat nebo na kolo. Snažil jsem se čas využít i teoreticky, sledoval jsem nějaká videa. Soupeře i naší hru. Také nějaké hráče, které bychom eventuálně zkusili v létě získat. Snažil jsem se volno nepromarnit,“ řekl.

K tomu pracoval také doma na zahradě. „Provzdušňoval jsem trávník, ostříhal túje. Dostal jsem se k činnostem, na které během sezony nemám čas. A věřím, že už zase brzy nebudu mít,“ usmál se Kozel.