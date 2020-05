Strašně důležitý zápas, shodují se před derby kapitáni Karviné a Opavy

Slezské derby ve 25. kole první ligy začne v Opavě v 18 hodin. Oba kluby, třináctou Karvinou a patnáctou Opavu, dělí šest bodů.

Opava vs. Karviná Online reportáž ve středu od 18 hodin

„Do konce základní části chybí šest zápasů a tento je pro nás určitě nejdůležitější, protože můžeme soupeři odskočit na devět bodů,“ upozornil karvinský kapitán a stoper Milan Rundič. „Pokud by to vyšlo, zbytek sezony by pro nás mohl být o něco lehčí. Do ligového restartu musíme naskočit úspěšně.“

Naproti tomu Opavští si moc dobře uvědomují, že v případě výhry stáhnou ztrátu na svého soka na tři body...

„Přesně tak,“ potvrdil opavský kapitán a obránce Jan Žídek. „Je to strašně důležitý zápas, jímž se můžeme odpíchnout nahoru. Tak to také bereme. Nedíváme se dolů. Potřebujeme utkání zvládnout a hlavně se musíme soustředit sami na sebe.“

Za obrovsky důležité označil utkání rovněž opavský trenér Jiří Balcárek. „Úspěch nás může posunout. Vše se bude vyvíjet právě od těchto úvodních zápasů,“ řekl kouč.

Dovede opavský trenér Jiří Balcárek své svěřence k vítězsné radosti?

Velký důraz klade na domácí prostředí. „Doma jsme porazili obrovsky silné soupeře jako Mladou Boleslav a Sigmu Olomouc a vynikající zápas jsme tady odehráli s Jabloncem,“ připomněl Balcárek.

Jenže tentokrát se fotbalisté musejí obejít bez podpory fandů. „Je škoda, že se hraje bez diváků, protože v Opavě jsou skvělí fanoušci. Výkon hráčů dokážou posunout na vyšší hranici, ale vymlouvat se na to nebudeme,“ uvedl Jiří Balcárek.

Karvinští v jarní části ligy před koronavirovou přestávkou nasbírali deset bodů, když ani jeden ze čtyř ligových duelů neprohráli. A nedostali ani gól.

„Uděláme všechno pro to, aby se nám podařilo prodloužit výbornou sérii, kterou jsme měli před zastavením soutěže,“ prohlásil karvinský trenér Juraj Jarábek.

Co protivníci o sobě navzájem vědí? „Trenéři mají dost informací, vědí, kdo je zraněný, kdo připravený hrát. Akorát vím, že by neměl nastoupit vysoký opavský útočník Dedič. Ten je zřejmě zraněný,“ odpověděl Milan Rundič.

Restartovaná liga zve na šlágr: druhá Plzeň přijede na Spartu Středeční program první fotbalové ligy

„Víme všechno, protože pauza byla dlouhá a my celou dobu věděli, s kým se utkáme,“ usmál se Jan Žídek. „Trenéři měli dostatek času zápasy Karviné prostudovat. Je ale fakt, že se dlouho nehrálo, takže nevíme, co to s jednotlivými týmy udělá. Nám pauza prospěla.“

Opavští v přípravě stejně jako Karviná zvládli tři zápasy bez porážky. „To je povzbuzení,“ podotkl opavský útočník Lukáš Železník. „První jsem nehrál (s Líšní 1:0), ale ve druhém jsme si i dobře zastříleli a bylo tam pár pěkných akcí (s Vítkovicemi 4:1). Generálku proti silnému Baníku (1:1) jsme odehráli slušně, což nám určitě přidá na sebevědomí.“

Upozornil však, že si nesmějí myslet, že jim teď hned hra půjde lehce. „Musíme makat, abychom splnili cíl zachránit Opavu v lize,“ dodal Železník.

Vzhledem k náročnému programu obě mužstva doplnili hráči z rezervy. „Bylo nás trochu více na trénování,“ potvrdil Jan Žídek. „Někteří kluci, kteří si už mysleli, že mají místo jisté, najednou viděli, že se na ně tlačí další hráči. Kvalita tréninků se zvedla, což je jen dobře pro každého z nás. Nikdo si nesmí myslet, že má místo jisté. A v té pauze si to hodně kluků uvědomilo.“