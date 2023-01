Jedenáct otázek, nula odpovědí. Důvody, proč se těšit na fotbalové jaro

1. Obhájí Plzeň titul?

Viktoria Plzeň si převzala pohár pro vítěze české nejvyšší soutěže.

Zásadní otázka, kterou se pochopitelně nezabývají jen v Plzni. Viktoria má dvoubodový náskok před Slavií, mazaného trenéra Bílka a nesmírně zkušený výběr. Stačí si povšimnout, že věkový průměr loňského mistra vylezl už téměř na osmadvacet let. Pokud nevíte, tak starší kádr už mají pouze na Slovácku.

2. Vydrží Priskemu nadhled?

Rozesmátý sparťanský trenér Brian Priske po vítězném utkání s Pardubicemi.

Dánskému trenérovi Sparty se musí nechat, že neztrácí klid. Ustál trapas v předkole Konferenční ligy, čtyři remízy za sebou i šílenou hanbu 0:4 v derby. Během zimy si Brian Priske pochvaloval pracovitost, přímočarost a produktivního křídelníka Haraslína. Ale jaké to bude naostro? Sparta čeká na titul od roku 2014, teď ztrácí sedm bodů na Plzeň.

3. Vystřílí se Slavia zpátky na trůn?

Stanislav Tecl se raduje z branky do sítě Českých Budějovic.

Jednapadesát podzimních gólů bylo zdaleka nejvíc ze všech šestnácti účastníků. Hned osmkrát slávisté dali čtyři branky a víc. Útočné varianty během zimy rozšířil nizozemský dravec Mick van Buren. Vzhledem k tomu, že během libereckého hostování zvládl devět gólů, bylo jasné, že si ho Slavia stáhne zpátky. Už počtvrté: „Když jsem v létě znovu odcházel, nečekal bych, že se ještě vrátím.“

4. Najde Vrba přístav?

Pavel Vrba při své premiéře na lavičce Zlína v přípravném zápase proti Sigmě Olomouc.

Někdejší trenérskou jedničku stíhají nepříjemnosti. Po vyčichlém konci ve Spartě následoval neúspěch s Ostravou. Aby se přestalo mluvit o jeho úpadku, musí zachránit patnáctý Zlín. Prognózy však Pavlu Vrbovi nepřejí. V přípravě Zlín ani jednou nevyhrál a přišel o nejlepšího střelce Jawa, který před nedávnem podepsal s Mladou Boleslaví.

5. Jak pomůže Vydra?

Matěj Vydra (vpravo) je posilou Viktorie Plzeň, na snímku se sportovním ředitelem Danielem Kolářem.

Jméno, které by mohlo lize dodat lesk. Útočník Matěj Vydra kopal deset let v Anglii. Teď je mu třicet a touží se v Plzni dostat zpátky do formy, která ho ještě jednou posune do ciziny. Jenže má to háček. Loni v dubnu si pochroumal koleno, musel na operaci a během přípravy nehrál ani minutu.

6. Kdo si nasadí střeleckou korunu?

Brněnský útočník Jakub Řezníček se raduje z gólu.

Byla by to pro Jakuba Řezníčka veliká událost, kdyby svou jízdu dotáhl. Ve čtyřiatřiceti a v Brně. Někdejší divočák se zklidnil a rozhodl se, že si prodlouží kariéru. Přestal pít alkohol, zhubnul a zrychlil. Na podzim se trefil 11krát a marně doufal, že si ho na stará kolena všimne i reprezentační kouč Šilhavý. Za Řezníčkem se mezi střelci štosují devítigóloví naháněči: van Buren, Tecl, Chorý a překvapivě i záložník Květ, jenž vyměnil Bohemku za Plzeň.

7. Kolik veteránů hraje naposledy?

Josef Jindřišek z Bohemians si v Teplicích připsal 294. prvoligový start v zelenobílém, čímž vyrovnal 36 let starý rekord legendárního Zdeňka Prokeše.

Josef Jindřišek, kapitán pražských Bohemians, bude mít v únoru dvaačtyřicet. Jablonecký tahoun Tomáš Hübschman v září, boleslavský režisér Marek Matějovský v prosinci. Je úžasné, v jaké kondici se fotbaloví kmeti drží. Abychom nezapomněli, slovácký nezmar Milan Petržela bude navyšovat svůj vlastní rekord v odehraných zápasech. Zatím je na metě 467.

8. Co ukážou východní Čechy?

Nový stadion v hradeckých Malšovicích budou osvětlovat renovovaná "lízátka". (18. ledna 2023)

Pardubice zoufale potřebují nastartovat. Na podzim daly jen třináct gólů a jsou poslední. Pomůže jim útěk z vyhnanství? Kvůli nevyhovujícímu zázemí dosud domácí zápasy hrály v Praze, nový stadion otevře příští víkend šlágr proti Slavii. Sousední Hradec Králové, zatím rovněž hrající v azylu, chce během jara dodělat novou arénu. Nad stavbou se už tyčí stožáry s osvětlením, kterým se kvůli kulatému tvaru říká lízátka.

9. Kolik se bude nastavovat?

Rozhodčí v druhém poločase zápasu Mexika s Polskem nařídil sedmiminutové nastavení.

Na mistrovství světa v Kataru nebylo výjimečné, že poločasy pokračovaly i deset minut po pětačtyřicáté. Rozhodčí výrazně nastavovali zápasy za veškerý promarněný čas, což se očekává taky v české lize. „Průměr nastavení byl zatím asi tři minuty, což je zhruba o minutu a půl méně než třeba v Premier League,“ řekl šéf sudích Radek Příhoda. Do zápasů by rovněž mělo podstatně méně zasahovat video.

10. Zakymácí se Peltovo království?

Miroslav Pelta na tréninku Jablonce

Na poslední chvíli si z belgického Eupenu pořídili stopera Krále, aby se pokusili zachránit, co se zachránit dá. V Jablonci měli hodně krušnou zimu. Klub mocného bosse Miroslava Pelty první část sezony vyloženě zkazil a je namočený v zóně sestupu. Trenér David Horejš slíbil: „Nebudeme mít problémy se záchranou.“ Kdyby ano, bude na odstřel.

11. Kdo bude mít nejvyšší návštěvy?

Fanoušci Slavie na stadionu v pražském Edenu při utkání s Jabloncem

Tušíte, jestli víc lidí chodí do Edenu, nebo na Letnou? Nesmiřitelní rivalové Slavia se Spartou se přetahují také o prvenství v návštěvnosti. Po podzimu je dělí pouhých čtyřicet fanoušků. Vede Sparta s číslem 13 194. Snadno si dopočítáte, že Slavia, která všech osm domácích zápasů vyhrála, má průměr 13 154. Otočí se to na jaře?