Plzeňský manažer Kolář: Příchody ani odchody teď nechystáme

„Momentálně to neplánujeme. Muselo by se něco stát v prvních zápasech, abychom na to reagovali,“ uvedl před zítřejším duelem s Hradcem Králové (15 hodin) Daniel Kolář, sportovní ředitel Viktorie.

Hrozilo, že by Staněk, se sedmi čistými konty na podzim nejlepší gólman v lize, zamířil pryč?

Jindra měl nějakou dohodu s panem Šádkem, že v případě lukrativní nabídky budeme situaci řešit. Ale v tuto chvíli to vypadá, že zůstává dál naším hráčem. Žádné odchody nyní nejsou na pořadu dne, musela by přijít opravdu zajímavá nabídka, tu jsme nezaznamenali.

Jaká je situace okolo útočníka Basseyho, který se nevešel do kádru pro jaro?

Brali jsme Fortuneho na hostování s tím, že mu dáme šanci a případně v létě uplatníme opci. To se nestane, Ferencvárosi jsme dali najevo, že by tady příležitostí moc nedostával a mohou si ho stáhnout zpět. Momentálně je v B-týmu, se kterým se bude připravovat.

Naopak kompletní zimní přípravu absolvovali mladíci Pešek, Gaszczyk a Kronus. Zůstávají nadále v A-týmu?

Mladí kluci zatím pokračují v procesu áčka, ale je to tak, že případně budou chodit hrát zápasy za třetiligový B-tým.

Ať sezona dopadne jakkoliv, máte už představu, jaké změny v kádru nastanou v létě?

Bavíme se o tom každý den. Stále sledujeme, co se na trhu objeví nového, snažíme se připravit na příští přestupové okno. Abychom se nedostali do situace, že třeba na beku nebudeme mít žádné hráče. Zároveň nechceme nikoho tahat z klobouku, bude důležité, aby to pro klub mělo smysl do budoucna.