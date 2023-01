Svědík: Vždycky musíte mít nejvyšší cíle. Ne si říct, že budete hrát o záchranu

„Jsem rád, že jsem dostal důvěru dál tady pokračovat, protože jsme spolu ušli kus cesty. Prožili jsme tady většinou dobré věci, ale i horší, které k fotbalu patří. A obě strany zhodnotily, že nenastal čas spolupráci ukončit,“ těší Svědíka, který přebral Slovácko v půlce sezony 2017/18 na předposledním místě a vytvořil z něj největšího konkurenta pražských „S“ a Plzně.

Váhal jste nad novou smlouvou, nebo se řešily jen detaily?

Moje vazby jsou silné, ať už s vedením, tak i s hráči. Pro mě to byla obrovská motivace pokračovat dál. Rozhodoval i zájem klubu. Tohle je pro mě stěžejní. Práce mi musí dávat smysl. Všechny tyhle ukazatele nasvědčovaly, že práce ve Slovácku mě bude dál těšit.

Trenéři ve Slovácku Martin Svědík 137 - 66

Svatopluk Habanec 116 - 43

Miroslav Soukup 68 - 22

Stanislav Levý 56 - 14

František Komňacký 45 - 13

Karel Jarolím 41 - 19

Michal Kordula 35 - 8

Josef Mazura 25 - 6

Radek Rabušic 25 - 9

Ladislav Molnár 24 - 7

Pavel Malura 17 - 2 První číslo je počet odkoučovaných zápasů v 1. lize, druhé počet vítězství.

Mezitím jste ale musel na dlouho plánovanou operaci kolene.

Závěr roku byl pro mě hodně emotivní. Mluvil jsem s hráči, s vedením. Musím poděkovat jim, mojí agentuře, operatérovi Martinu Mohylovi z ostravské fakultní nemocnice a nakonec i lidem z Lázní Darkovice. Pomohli mi psychicky i s rehabilitací. Hlavně paní Kateřina Caderová. Je to bezvadná ženská, která zapadla do našeho kolektivu a která mně pomohla dostat se zpátky do formy, abych byl opět práceschopný ve fotbalovém prostředí.

Můžete se plně vložit do trénování?

Žádná omezení nemám. Ještě nejsem fit na sto procent, ale je to na dobré cestě, i když je to otázka dlouhodobé rehabilitace. Musím na sobě neustále makat. Někdy toho mám na konci dne plné zuby, protože není snadné skloubit práci a rehabilitaci. Na prvním soustředění v Turecku jsem se hodně trápil. Poprvé jsem chodil bez berlí. V Chorvatsku to bylo lepší.

Kde byste chtěl vidět Slovácko v létě 2025?

To předbíháme. Teď máme starosti, kde bude Slovácko na jaře po skončení ligy. Pro nás všechny je prioritou, abychom zapracovali na jarní části. Velmi poctivě jsme se na ni připravovali. Máme představy, kde bychom chtěli být. Říkáme to vždycky a nebudeme od toho uhýbat – chceme být co nejvýše a podávat co nejlepší výkony. První šestka by se nám líbila. Hodně bude záležet na vstupu do soutěže. První tři místa jsou jasná; Plzeň, Slavia a Sparta odskočily. Ale další část tabulky je tak našlapaná, že když nám nevyjdou tři čtyři zápasy, můžeme se tady bavit o úplně jiných věcech.

V lize jste dvakrát skončili čtvrtí, vyhráli MOL Cup, postoupili do skupinové fáze Evropské konferenční ligy. Dá se vysoko nasazená laťka ještě překonat?

Vždycky je daleko těžší to udržet, nebo ještě vylepšit. Může přijít horší, nebo lepší sezona. Záleží, jak se nám podaří poskládat kádr. Výsledek dokáže ovlivnit spousta aspektů. Nechci předbíhat a vypálit nějaké věci, které by nemusely být pravda. Je důležité se na sezonu dobře připravit, určit si cíle. Pro nás je prioritou tahle půlsezona, aby se nám třeba podařilo znovu se dostat do Evropy. Hrajeme dvě soutěže, kádr zůstal pohromadě. Má kvalitu, abychom se posunuli v tabulce výše. Pak se můžeme bavit o dalších věcech do budoucna.

Nabíjí vás předchozí úspěchy?

Vždycky musíte mít nejvyšší cíle. Ne že si řeknete, že budete hrát o záchranu. Je důležité přemýšlet pozitivně, ale zároveň reálně. Uvážit, jak silný kádr máte, jaké jsou ekonomické možnosti klubu. Nastavili jsme si nějaké měřítko a chtěli bychom ho udržet. Dvě čtvrtá místa jsou pro nás skvělá. Pak jsme z toho těžili sportovně, ekonomicky, prestiží. Celé Slovácko získává zkušenosti, pozitivní i negativní. Hráči i klub se neustále posouvali vpřed.

Zmínil jste kádr. Jedinou posilou je ofenzivní záložník Kim Seungbin. Jak se jeví?

Překvapilo nás, jak se adaptoval na zátěž. Ne každý hráč, který sem přijde, je v přípravě tak v pohodě. Měl krizové momenty, ale bylo jich hodně málo. Hlavně v ofenzivě ukazuje, co se o něm říkalo. Velice šikovný a rychlý v práci s míčem. Dokáže vytvořit šanci, dát gól. Když jsme se spolu bavili, říkal, že jeho největší slabinou je obrana. Ptal jsem se proč, odpověděl, že neví. Jsem přesvědčený, že u něj je to jen o návyku. Spoléhám, že mu tým pomůže. Když někdo vypadává z obranné činnosti, dokáže ho usměrnit. Kór zkušení hráči. Zavolají si, vidí, kde je problém. A když to neví mužstvo, vím to já a myslím, že mám tak výrazný hlas, že Kimovi z lavičky pomůžu.

Brankář Filip Nguyen dostal lukrativní nabídku z Vietnamu, Slovácko ji zatím stoplo. Začne jako jednička?

Je nepříjemné, že se to řeší až ke konci přípravného období před prvním jarním kolem. Nechávám to řediteli klubu. Dohodli jsme se na určitém postupu. Může to být o náhradě. Kdyby Filip odešel, zůstanou nám jen dva gólmani. Je to přímo úměrné potřebám týmu, na jakém postavení chceme hrát. Na sobotní zápas s ním stoprocentně počítám.

Co čekáte od duelu s Českými Budějovicemi?

Spíše se soustředím na nás. Je potřeba určit správnou sestavu. Nebude jednoduché ji vybrat. Hráči nám to ztížili. Zase jsem rád, že máme takové příjemné starosti a že se nám vyhnula i zranění. Kromě Tomiče by měli být všichni k dispozici a Michal bude snad co nejdříve v pořádku.