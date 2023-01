Snad budou lidi zahřátí fotbalem, přeje si Kopic před prvním zápasem jara

„Jsem šťastný, že jsem zdravý, musím to zaklepat. Přípravu jsem začal už 1. prosince se zraněnými hráči, takže zima pro mě byla opravdu dlouhá a už se těším na zápasy,“ hlásí dvaatřicetiletý Kopic před startem ligového jara.

Viktoria do něj vstoupí v sobotu v 15 hodin domácím duelem proti Hradci Králové, i díky akci „Zahřejem se na Viktorce“ a spolupráci se základními školami by Doosan Arena měla být prakticky vyprodaná.

Na druhou stranu, měl jste dost času se dát do kupy, že?

Tahle zimní pauza byla kvůli mistrovství světa nezvykle dlouhá. Takže dlouhá byla i příprava, já ji navíc začal o něco dříve než většina týmu. Bylo to náročné, ale teď už jsme odpočatí, dobře připravení. Jen to ukázat na hřišti.

V sobotu vás čeká Hradec Králové, na podzim jste u nich vydřeli výhru 2:1 díky gólu pár minut před koncem. Bude to doma podobné?

Hradec je houževnatý a velice nepříjemný tým. I když jim vstřelíte branku, hrají pořád stejně. Nebude to nic jednoduchého.

Máte ještě v hlavě, že právě v Hradci Králové jste loni na jaře slavili titul?

To bylo něco nepopsatelného, ale teď už je nová sezona. A první kola po zimní přestávce jsou vždycky nepříjemná. Jsme první v tabulce, ostatní nás chtějí dohnat, proto potřebujeme doma získat tři body.

Je klíčové zachytit hned start druhé části sezony?

Samozřejmě. Na zádech máme Slavii, třetí Sparta cítí šanci. Nechceme nechat nic náhodě a musíme urvat doma tři body.

Stadion by měl být vyprodaný, těšíte se i na atmosféru?

Jsem moc rád, že i v tomhle počasí si lidi udělají čas a přijdou nás podpořit. Pevně doufám, že nebudou odcházet zmrzlí, ale šťastní a zahřátí fotbalem.