Tvrdík: Dali jsme si platový strop, s mnohamilionovými odměnami je konec

Už ze Slavie jako v minulých letech nezní: Cokoli jiného než titul by bylo zklamání.

Ale pro letošní druhou část sezony Fortuna ligy je to opatrnější: Chtěli bychom.

Slavia - Jablonec v neděli od 15 hodin ONLINE

„Pokusíme se uspět v boji o titul nebo vyhrát pohár,“ prohlásil Tvrdík na tiskové konference den před sobotním startem fotbalového jara.

Slavia do něj vstoupí v neděli proti Jablonci, z druhé příčky na vedoucího obhájce z Plzně ztrácí dva body. „Pevně doufám, že bude plný stadion. Do Edenu se chodí v první řadě na Slavii. Věřím, že fanoušci podpoří hráče k velké jízdě,“ řekl.

Jaká bude liga?

Velmi zajímavá, na titul tady máme tři vyrovnané týmy. Plzeň prožila velmi úspěšný loňský rok, postoupila do Ligy mistrů, předváděla skvělé výkony. Přivedla celkem sedmnáct hráčů, což je úctyhodné číslo. Je první a není pochyb, že je i favoritem.

Co Sparta?

Přišly posily ze zahraničí, má velkou návštěvnost, vidím to fanouškovské nadšení. My, Sparta i Plzeň mají špičkové trenéry. Budeme se snažit být důstojným soupeřem.

Co by mohlo být slávistickou výhodou?

Na hřišti jsme vyměnili trávník i celé podloží, rekonstrukce se povedla, trávník je zakořeněný pět centimetrů. Měli bychom ho dva měsíce šetřit, než začne vegetační období, pak bude stoprocentní. A my pak zrovna přivítáme silné soupeře.

Vypadáte spokojeně. Opravdu jste?

Jsem spokojený s přestupy, sportovní ředitel Bílek odvedl vynikající práci. Máme velkou radost z příchodu Igoha Ogbua. Chtěli jsme už ho dřív, ale to pro nás ještě nebyl dostupný. Věřím, že je to přesně ten cizinec, který má do Slavie přicházet. Hodně mu věříme, že bude rozdílovým hráčem naší obrany. Na našem seznamu to byla posila číslo jedna.

Ogbu je Nigerijec, velký zájem jste měli také o ghanského útočníka Yeboha z Kluže, ale neprošel zdravotní prohlídkou. Pak jste nabídli, že si ho vezmete na hostování, což rumunský klub odmítl. Jak to vůbec bylo?

Šlo o velkou investici, a když něco takového děláte, musíte mít jistotu. Udělali jsme podrobnou lékařskou prohlídku a ve chvíli, kdy existovaly pochyby lékařů, tak jiné řešení, než jít od toho, nebylo. Nabídli jsme půlroční hostování, abychom jeho zdravotní stav prozkoumali a případná rizika odstranili. Konzultovali jsme to nejen s našimi lékaři. Jediný důvod, proč nepřišel, byla nejasná zdravotní prognóza. Ptali jsme se i v jednom klubu z Premier League, jak by postupoval.

Odešli tři hráči tmavé pleti - Sor, Usor a Tiéhi. Proč?

Jsem rád, že se Sorovi přestup povedl. Je to pro nás poučení. Když jsme mu v létě odchod neumožnili, jemu to zůstalo v hlavě, nedařilo se mu. Teď odešel za necelých sedm milionů eur a byl to hráč z lavičky. Čistý zisk byl kolem pěti milionů eur a byl u nás rok, takže skvělá investice. Musíme dbát na ekonomickou rovnováhu. Brát mladé hráče, rozvíjet je a pak vydělat.

To na Usorovi naopak asi moc nevyděláte, když šel na hostování a do Lince.

Do Lince možná půjde ještě jeden náš hráč, máme podobnou klubovou filozofii, můžeme úzce spolupracovat, vidím tam společnou cestu. Měli jsme nabídky i na další hráče. Na Davida Juráska, Ousoua, Oscara, Lingra. Rozhodli jsme se, že je neuvolníme. Chceme udělat všechno pro to, abychom byli úspěšní.

Pokud by Usor a Sor neodešli, měli byste osm hráčů ze zemí mimo Evropskou unii (Oscar, Ewerton, Eduardo Santos, Ogbu, Olayinka, Traoré), ale na hřišti jich může být jen pět. Brali jste na to ohled?

Ano, nevyžili bychom všechny. Můžeme mít rezervu, ale limit zohledňujeme. Sor byl náhradník, na podzim neodvedl, co jsme očekávali, jeho cena nerostla a dostali jsme fantastickou nabídku. U Usora byla malá pravděpodobnost, že by pravidelně hrál.

Takže odchody trenér Trpišovský bez problémů posvětil?

Chtěl bych říct, že s trenérem se na přestupech absolutně shodujeme. Na příchodech stoprocentně, při odchodech na devadesáti procentech. Těch deset procent je proto, že kouč by chtěl mít všechny hráče, což samozřejmě někdy úplně nejde. Jen jednou jsem mu zasáhl do sestavy, poprosil jsem ho, aby šetřil hráče, který měl těsně před přestupem, protože já rozhoduju o strategických otázkách pro klub. Ale samozřejmě vycházím z podkladů od trenérského týmu.

Byla možnost, že by odešel i Olayinka, který půl roku před vypršením smlouvy podepsal kontrakt s Crvenou zvezdou Bělehrad a pak pózoval v jejím dresu? Nebo jste ho naopak chtěli udržet i pro další roky?

Rozhodli jsme se pro ekonomickou udržitelnost, ceny všeho letí vzhůru a Peter byl nejlíp placeným hráčem týmu. Dali jsme si platový strop, nad který nepůjdeme. S mnohamilionovými měsíčními odměnami je konec. Olayinkovi dávali mnohem víc, než má teď u nás, nedokázali jsme se domluvit. To, že odjel a představil se v dresu jiného klubu, bylo pro mě zklamání. Peter to nedomyslel, vyvolalo to emoce. Existují určitá pravidla. Jsem si jistý, že Olayinka dá do jara všechno. Trenér staví nejlepší hráče, ne oblíbence nebo někoho za zásluhy. V tom je klíč našeho úspěchu.

To, že podzim nedopadl ideálně - nepostoupili jste do vyřazovací fáze Konferenční ligy -, bylo vinou i obří marodky. Přišli jste na to, co bylo její příčinou?

Dělali jsme si rozbory a jednoznačně nám vyšlo, že šlo o kombinaci tréninkového stylu, atletičnosti a velké zátěže hráčů ve třech soutěžích a reprezentaci. Proto jsme změnili rehabilitační péči, k externímu lékařskému týmu jsme vzali dva nové lékaře, kteří jsou na každém tréninku a spolupracují s externím týmem. Na stadionu máme ordinaci, vyšetřovnu, investovali jsme do technologií. Jako klub jsme v tomhle udělali posun. Kádr netrpí zásadními zdravotními problémy. Do jara jdeme s robustním týmem, ve kterém je velká konkurence.

Budete některé hráče posílat do rezervy, abyste pro ni zachránili druhou ligu?

Uvolňovat je tam budeme. Myslím si, že podobně bude postupovat i náš rival ze Sparty. Schyluje se tak k zajímavému derby béček, které by se v březnu mohlo hrát dokonce na Letné. Fanoušci se mají na co těšit.