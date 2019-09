Nejen derby. Plzeň hraje s nováčkem, třetí Boleslav jde na Ostravu

První Slavii vede nejvyšší soutěž o tři body před Plzni. Následuje Mladá Boleslav, která má nejlepší útok v lize, Jablonec, Ostrava a Sparta.

Ligové kolo načne páteční souboj Bohemians proti Zlínu. Vrcholem bude pochopitelně nedělní 294. derby Sparty se Slavií.

Opava - Slovan Liberec sobota 16.30, rozhodčí Franěk Předpokládané sestavy Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Schaffartzik, Zavadil - Sus, Jursa, Mondek - Dedič. Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Mara, Hybš - Breite, Karafiát - Malinský, Baluta, Pešek - Kuchta.

Opava v posledních sedmi zápasech získala jediný bod – a zrovna proti Slavii, nejlepšímu týmu ligy. Sama je poslední v tabulce, na desátý Liberec, příštího soupeře, ztrácí tři body a v případě vítězství ho může dotáhnout.

„Každý zápas si říkáme, že nyní už to přijde. Že konečně vyhrajeme. Věříme, že se nám to proti Liberci podaří,“ říká opavský obránce Jan Žídek.

Slezský klub v minulé sezoně s Libercem neprohrál, doma se Slovanem remizoval 1:1, venku zvítězil 2:1.

„Zatím ty bodové rozdíly v tabulce nejsou takové. Můžou se na nás dotáhnout, takže to z tohoto pohledu bude určitě nepříjemné. Nikdo nechce být na posledním místě, navíc Opava hraje doma. Bude se chtít vybičovat a porazit nás. Ale my věříme, že vyhrajeme,“ prohlásil asistent libereckého trenéra Miroslav Holeňák.

Příbram - Karviná sobota 16.30, rozhodčí Machálek Předpokládané sestavy

Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Antwi - Alvir, Rezek, Soldát, Zeman - Polidar - Škoda. Karviná: Hrdlička - Ndefe, Rundič, Kouřil, Čonka - Hanousek, Smrž - Ba Loua, Lingr, Vukadinovič - Petráň.

Příbram potřebuje odčinit minulý debakl z Boleslavi, kde podlehla vysoko 0:6, předtím nestačila na Plzeň, ale porazila jasně 4:0 Jablonec. Podstatně méně gólů padá v zápasech předposlední Karviné, která dvakrát po sobě remizovala 0:0.

Zápas bude zajímavý pro oba trenéry - příbramský Roman Nádvorník v minulosti vedl Karvinou, kouč hostí František Straka zase působil ve středočeském klubu.



„I když je v Karviné pár nových jmen, většinu z hráčů znám. Jejich největší hvězdu Ba Louu jsem tam přivedl já, takže vím, co od něj očekávat. Karviná hodně bojuje, v poslední době se jí podařilo posbírat i nějaké body, hlavně za remízy,“ řekl Nádvorník.



„Příbram je doma silná, její hráči si doma víc věří. Dokazuje to čtyřgólová výhra nad Jabloncem i velké trápení Plzně. Věřím, že i do třetice zabodujeme na stadionu, kde se nám výsledkově v minulých sezonách nedařilo. Povedlo se to ve Zlíně, v Teplicích, tak proč ne i v Příbrami? Máme na to,“ doplnil Strakův asistent Marek Bielan.



Slovácko - Teplice sobota 16.30, rozhodčí Proske Předpokládané sestavy: Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Šimko - Havlík, Daníček - Petržela, Šašinka, Navrátil - Zajíc. Teplice: Grigar - Jeřábek, Čmovš, Shejbal - Vondrášek, Kodeš, Kučera, P. Mareš - Žitný - Řezníček, J. Mareš.

Teplice v týdnu zvládly dohrávku čtvrtého kola s Mladou Boleslaví, vyhrály 2:0 a odpoutaly se ze dna tabulky. Na Slovácku v lize šestkrát za sebou neprohrály a v posledních čtyřech soubojích tam dokonce neinkasovaly.

Týmu z Uherského Hradiště se navíc momentálně nedaří a po sérii tří kol bez vítězství klesl na osmou příčku. Na teplickou lavičku se po dvouzápasovém disciplinárním trestu vrátí hlavní trenér Stanislav Hejkal.



„Teplice jsme viděli ve středeční dohrávce na vlastní oči, od začátku sezony jim forma roste, dobře posílily. Ale my se jako vždy v takových zápasech doma soustředíme na svůj vlastní výkon a předváděnou hru. To znamená pevnou obranu, dobrý a efektivní přechod do útoku s kvalitní koncovkou,“ uvedl Michal Šmarda, asistent trenéra ve Slovácku.



„Po vítězství nad Mladou Boleslaví se nám ulevilo a na Slovácko se nám jede úplně jinak. Druhým rokem se liga po 30 kolech rozdělí, takže všichni víme, že je potřeba, aby se nahrálo co nejvíc bodů. Snažíme se urvat, co se dá,“ řekl asistent Pavel Drsek z Teplic.



Dynamo České Budějovice - Viktoria Plzeň sobota 19.00, rozhodčí Berka Předpokládané sestavy

Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Kladrubský, Helešic - Havelka, Kulhánek - Brandner, Mustedanagič, Schranz - Ledecký. Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Limberský - Kalvach, Procházka - Kopic, Hořava, Kovařík - Krmenčík.

Plzeň po vyřazení v kvalifikaci evropských pohárů zabrala a vyhrála poslední tři kola. Českým Budějovicím se naopak přestalo dařit a prohrály čtyři z posledních pěti ligových zápasů. Před poslední Opavou má Dynamo pouze jednobodový náskok.

„Zápasy proti nováčkům jsou vždy složité. Zvlášť doma, kde budou hrát pro své fanoušky. Budějovice nemají moc bodů a budou dělat určitě všechno pro to, aby ten bodový zisk navýšily,“ uvedl pro klubový web plzeňský kouč Pavel Vrba.

Budějovice doma remizovaly se Spartou 2:2, naopak se Slavií prohrály 0:3. „Po Spartě a Slavii přijede další tým z top trojky v Česku. Věřím, že to bude tady svátek pro všechny. Bodů moc nemáme. Chceme navázat na výkon se Spartou a věřím, že jsme schopni s Plzní tady bodovat,“ řekl českobudějovický trenér David Horejš.

Mladá Boleslav - Baník Ostrava neděle 15.30, rozhodčí Houdek Předpokládané sestavy

M. Boleslav: Šeda - Jakub Klíma, Tatajev, Křapka, Fulnek - Bucha, Matějovský, Hubínek, Budínský - Mešanovič, Komličenko. Ostrava: Budinský - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter, Jánoš, Hrubý, De Azevedo - Baroš, Diop.

Mladá Boleslav ve středu v dohrávce 4. kola podlehla v Teplicích 0:2 a po třech kolech nebodovala. V neděli přivítá Ostravu, s níž v lize osmkrát za sebou neprohrála a na začátku června v nadstavbě si po vítězství 1:0 na půdě Baníku vybojovala start v kvalifikaci Evropské ligy.

Mladoboleslavští jsou nejlepším domácím týmem soutěže, v pěti zápasech tam uhráli patnáct z celkových šestnácti získaných bodů. S jednadvaceti góly mají nejlepší útok soutěže.

„Od posledního vzájemného střetnutí neuplynuly ani čtyři měsíce, a tak bude těžké protivníka překvapit. Rozhodne první vstřelená branka a hlavně to, kdo se dopustí méně chyb,“ mínil mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

Ostrava pět kol střídá domácí výhru a venkovní porážku. „Boleslav má skvělé statistiky, dává spoustu gólů, každý zápas si vytvoří řadu šancí. Musíme se snažit dobře bránit a ve vápně si dát pozor na oba útočníky. Ale není to jen o Komličenkovi, výborně hrají i Matějovský, Bucha a další. Je to kompaktní tým,“ uvedl ostravský obránce Václav Procházka.

Sparta - Slavia neděle 18.00, rozhodčí Zelinka Předpokládané sestavy: Sparta: Heča - Sáček, Kaya, Lischka, Frýdek - Hložek, Mandjeck, Hašek, Kanga, Plavšič - Tetteh. Slavia: Kolář - Coufal, Hovorka, Kúdela, Bořil - Souček - Masopust, Stanciu, Hušbauer, Olayinka - Škoda.

Hlavní šlágr víkendu, 294. derby mezi Spartou a Slavií.

Slávisté se Spartou od března 2016 neprohráli v sedmi ligových a jednom pohárovém utkání. Poslední dva vzájemné duely na Letné skončily remízami 2:2 a 3:3. Červenobílí jako jediní v této sezoně ještě neprohráli a po úterní remíze 1:1 v úvodním zápase skupiny Ligy mistrů v Miláně s Interem opět protáhli neporazitelnost. Naposledy v soutěžním utkání podlehli v dubnu.

„Vždy slyším předpoklady, že derby favorita nemá. Ale pokud v danou chvíli porovnáme výkonnost a výsledky týmů, způsob hry, dominanci, kterou dnes Slavia má, myslím, že nálepku favorita bude mít a měla by mít Slavia. Tím nechci snižovat naše šance na úspěch,“ řekl novinářům sparťanský trenér Václav Jílek.

„Uděláme maximum, abychom i tak těžkého soupeře, jakým je dnes Slavie, dokázali doma porazit. Pevně věřím, že kdyby se nám podařilo tohle utkání zvládnout, je tady předpoklad, že by to mohlo něco nastartovat. Výkon Slavie na Interu mě nevyděsil. Nemyslím, že by to mělo mít přesah směrem k derby,“ dodal Jílek, kterého čeká první derby v roli hlavního trenéra.

Slávisté se jako favorit necítí. „Všichni víme, jaké je derby, že je to prostě úplně jiný zápas. Většinou naopak mají výhodu spíše ti, kteří si myslí, že do něj jdou v pozici outsidera nebo slabšího,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Jeho tým má s dvěma inkasovanými góly nejlepší obranu ligy a s 11 body je nejúspěšnějším venkovním celkem. „Všichni víme, že Sparta je teď o několik desítek procent silnější doma. Vybičují se tam k výkonům, které normálně nepodávají. Vůbec bych nemluvil o tom, jestli je někdo favorit. Oba týmy mají úplně stejnou výchozí pozici, je to 50 na 50,“ dodal Trpišovský, jenž v začátcích kariéry trénoval ve Spartě mládež.

Jablonec - Sigma Olomouc pondělí 18.00, rozhodčí Marek Předpokládané sestavy

Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič, Považanec, Sýkora - Matoušek - Doležal. Olomouc: Reichl - Hála, Beneš, Jemelka, Vepřek - Pilař, Houska, Plšek, Greššák, Falta - Nešpor.

Jediný pondělní zápas: dohrávka mezi nyní čtvrtým Jabloncem a sedmou Olomoucí. V minulé sezoně oba vzájemné zápasy vyhráli Severočeši: doma 3.0, venku 2:1. Sigma porazila Jablonec naposledy v dubnu 2016.