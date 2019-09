Sparta se doma umí vybičovat, v derby favority nejsme, říká Trpišovský

Oba jsou stejný ročník, oběma je čtyřicet tři let. Jako trenéři dvou největších českých klubů na sebe narazí poprvé: 294. derby Sparty proti Slavii se hraje v neděli od 18 hodin.

„Je mi na něm sympatické, že se za každou cenu snaží prosadit vlastní styl hry,“ říká Trpišovský o svém o tři měsíce mladším kolegovi. „Jeho rukopis byl vidět už u mládeže i u áčka v Sigmě. Teď se o totéž snaží ve Spartě.“

Zatím se mu ale výsledkově ani herně v novém klubu příliš nedaří. Sparta je po devíti kolech šestá.

Došlo tam k určité obměně hráčů, přišel nový realizační tým a to není nikdy jednoduché. Vzpomeňte si na nás, když jsme začínali ve Slavii. Chvilku to trvá. Navíc česká liga je strašně těžká, specifická.

Slávisty trápí viróza, Traoré je mimo hru Slávističtí fotbalisté před derby zápolí s virózou, pět hráčů jelo do nemocnice na vyšetření. „Ideální to není, ale do neděle se dáme dohromady,“ věří kouč Trpišovský. Ten určitě nemůže počítat s Ibrahimem Traorém, který nedohrál úterní utkání Ligy mistrů v Miláně proti Interu. Kvůli podvrtnutému kotníku mu lékaři nařídili šest dní klidu.



Rád říkáte, že v ní může každý může obrat každého.

A neustále se to potvrzuje: letos jsme jen remizovali v Karviné a pak i v Opavě, která byla v deseti.

Ale do derby jdete ve výrazně lepším rozpoložení než soupeř. I váš protějšek vás označuje za favority, přijímáte tuto roli?

Ne, protože všichni víme, jaké derby je. Jiný zápas než ostatní. Naopak v něm často mívají výhodu ti, kteří do něj vstupují v pozici toho v uvozovkách slabšího.

Ale se Spartou jste už osmkrát v řadě neprohráli.

Což je sice hezké, jenže v samotném zápase nám to nebude nic platné. Může nám to dodat sebevědomí, ale až rozhodčí pískne do píšťalky, rozhodovat budou úplně jiné věci. Bude důležité do zápasu dobře vstoupit, protože jakmile se Sparta doma chytne, vytváří si šance a ženou ji lidi, je hodně silná. Zvlášť do ofenzivy. Na Letné se umí vybičovat k výkonům, které třeba normálně v sezoně nepodávají.

Můžete se vzájemně něčím překvapit?

Asi ani moc ne, protože oba týmy se velmi dobře znají. V takových zápasech rozhodují hlavně individuální výkony hráčů přímo na hřišti.

Nebo standardní situace.

V posledních vzájemných utkáních jsme po nich dávali hodně gólů, ale typologie našeho mužstva se proti minulé sezoně trochu změnila. V něčem jsme se zlepšili, ale některé další atributy nám naopak chybějí. Všichni víme, že odešli Míša (Michael Ngadeu) a Simon (Deli), kteří byli silní ve vzduchu, vázali na sebe hodně hráčů. Není tady ani Miňo (Miroslav Stoch), který z naší levé strany zahrával všechny rohy. A hlavně: Sparta naopak své mužstvo navýšila, mají Krejčího, který je sice zraněný, ale také Lischku nebo Kozáka. Ten poměr se změnil.

Mění se také sestava Sparty, v letošní sezoně opravdu velmi často. Bylo proto složitější se na ni připravit?

Myslím si, že opěrné body jejich hry jsou pořád velmi podobné. Ano, personální obsazení, ať už z výkonnostních důvodů nebo i kvůli zraněním se měnilo, ale řekl bych, že proti nám nasadí až na vynucené změny podobnou sestavu jako ve Zlíně. Za poslední dobu to byl jejich nejlepší výkon a jistě z něj budou chtít vycházet i proti nám.